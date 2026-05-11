CM बनते ही रिलीज होगी विजय की फिल्म ‘जना नायकन’? 2 हफ्तों में सिनेमाघरों देगी दस्तक! प्रोड्यूसर के बयान से बढ़ी हलचल

Vijay Film Jana Nayagan Release Date: तमिल सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायक' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हर किसी को इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है. हाल ही में आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म अगले दो हफ्तों के अंदर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसके प्रोड्यूसर ने इसकी पुष्टि की है.
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तमिलनाडु की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले सुपरस्टार विजय के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही उनकी मच अवेटेड फिल्म 'जन नायक' की रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक पुष्टि हुई है. फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण ने न्यूज एजेंसी को बताया कि यह फिल्म अगले दो हफ्तों के अंदर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है. ऐसे में दर्शकों के बीच अपने पसंदीदा 'थलपति' को आखिरी बार स्क्रीन पर देखने के लिए जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.
मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिल्म प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण ने अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि 'जन नायक' फिलहाल सर्टिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया में है और टीम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के साथ लगातार संपर्क में है. नारायण ने कहा, 'हम इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 14 दिनों के अंदर फिल्म दर्शकों के सामने पहुंच जाएगी.'
वहीं, फिल्ममेकिंग के दौरान विजय के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए प्रोड्यूसर ने एक्टर विजय की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि विजय बहुत ही अनुशासित और समर्पित इंसान हैं. वे जो भी वादा करते हैं, उसे हर हाल में पूरा जरूर करते हैं. प्रोड्यूसर के मुताबिक, फिल्म का टाइटल 'जन नायक' (जनता का नायक) विजय के वर्तमान राजनीतिक सफर और तमिलनाडु के लिए शुरू हुए एक नए युग के साथ पूरी तरह मेल खाता है.
वहीं, विजय की फिल्म 'जन नायक' का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है. पिछले कुछ समय में फिल्म से जुड़ी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आईं, जिनमें फिल्म का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से लीक होना भी शामिल था. इस मामले में पुलिस ने एक फ्रीलांस सब-एडिटर समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था. इन बाधाओं और सर्टिफिकेशन में हुई देरी के बावजूद फिल्म की टीम पूरी तरह सकारात्मक है और उनका ध्यान अब फिल्म की ग्रैंड रिलीज पर है.
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