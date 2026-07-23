देखना चाहते हैं थलापति विजय की 'जना नायकन'? पहले देख लें बेस्ट 5 फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाई तबाही

तमिलनाडु के सीएम और साउथ सुपरस्टार थलापति विजय अपनी फिल्म 'जना नायकन' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म लंबे समय तक विवादों में रही. आखिरकार महीने के लंबे इंतजार के बाद फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. रिलीज से पहले फिल्म देश के अलग-अलग हिस्सों से कई ऐसी वीडियो और फोटोज आईं, जिसमें उनके फैंस सिनमाघरों के बाहर जश्न मनाते दिखे.
दरअसल, लगभग 30 साल के एक्टिंग करियर के बाद अब विजय सिनेमा छोड़ राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं. ऐसे में निर्देशक एच. विनोद की फिल्म 'जना नायकन' उनकी आखिरी फिल्म है, जिसे फैंस एक इमोशनल ‘फेयरवेल गिफ्ट’ बता रहे हैं. लेकिन आज हम इस फिल्म की बात नहीं करेंगे. आज हम आपको उनकी उन 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह बनाया और सबसे ज्यादा कमाई की.
पिछले साल 2024 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' ने भी जमकर कमाई की थी और इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया. इस फिल्म का डायरेक्शन वेंकट प्रभु ने किया था. फिल्म में विजय के साथ प्रशांत और प्रभु देवा भी नजर आए थे. फिल्म ने 350 करोड़ के बड़े बजट में 460 करोड़ की शानदार कमाई की थी. इस फिल्म की रेटिंग 5.8 है.
साल 2023 में रिलीज हुई 'वरिसू' उनकी शानदार फिल्मों से एक है. इस फिल्म का डायरेक्शन वामशी पैदिपल्ली ने किया था. फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना और शाम नजर आए थे. इस फिल्म का बजट 180 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 303 करोड़ की कमाई की थी. इसकी IMDb रेटिंग 5.9 है.
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'लियो' को भी दर्शकों ने बेहद प्यार दिया था और इस फिल्म ने भी कमाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी. इसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया था. फिल्म में विजय के अलावा संजय दत्त और तृषा कृष्णन मुख्य किरदारों में नजर आए थे. इस फिल्म ने 225 करोड़ के बजट में 618 करोड़ की कमाई की थी. इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है.
साल 2022 में रिलीज हुई 'बीस्ट' उनकी बेस्ट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया था. फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और के. सेल्वाराघवन जैसे कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म का बजट 150 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ की कमाई की थी. इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है.
साल 2019 में रिलीज हुई 'बिगिल' ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. इस एक्शन फिल्म का निर्देशन एटली ने किया था. फिल्म में जोसेफ विजय के अलावा नयनतारा और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 304 करोड़ की कमाई की थी. इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है.