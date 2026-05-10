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Hindi NewsबॉलीवुडCM थलापति विजय के शपथ समारोह में सबसे आगे दिखीं तृषा कृष्णन, नीली साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हर कोई देखता रह गया रॉयल लुक

CM थलापति विजय के शपथ समारोह में सबसे आगे दिखीं तृषा कृष्णन, नीली साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हर कोई देखता रह गया रॉयल लुक

Thalapathy Vijay-Trisha Krishnan: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने आज 10 मई को शपथ ग्रहण किया. इस समारोह में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन उनके साथ सबसे आगे नजर आईं और अपने खूबसूरत पारंपरिक रॉयल लुक से पूरी लाइमलाइट लूट ली. हर किसी की नजरें सिर्फ हसीना पर ही टिक गईं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 10, 2026, 11:37 AM IST
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CM थलापति विजय के शपथ समारोह में सबसे आगे दिखीं तृषा कृष्णन, नीली साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हर कोई देखता रह गया रॉयल लुक

Thalapathy Vijay-Trisha Krishnan: तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अब सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि राजनीति के भी बड़े चेहरे बन चुके हैं. रविवार को चेन्नई में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने तमिलनाडु के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की हुई. विजय की करीबी मानी जाने वाली तृषा इस खास मौके पर पारंपरिक अंदाज में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचीं और अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

तृषा कृष्णन ने लुक से लूटी लाइमलाइट

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इस खास दिन बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसके साथ बेज रंग का खूबसूरत कढ़ाईदार ब्लाउज कैरी किया हुआ था. अपने इस लुक को उन्होंने स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ पूरा किया, जिसने उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया. शपथ ग्रहण के दौरान सबसे आगे एक्ट्रेस तृषा कृष्णन नजर आईं. शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने से पहले तृषा ने अपने चेन्नई स्थित घर के बाहर मीडिया से बातचीत भी की. जब उनसे इस ऐतिहासिक दिन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'धन्यवाद, मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं.' इस समारोह में सिर्फ तृषा ही नहीं, बल्कि तमिल इंडस्ट्री की कई दूसरी चर्चित हस्तियां भी शामिल हुईं. एक्ट्रेस संगीता और सिंगर कृष भी स्टेडियम में नजर आए. हालांकि, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा तृषा और विजय की बॉन्डिंग को लेकर ही होती रही.

दरअसल, चुनावों के दौरान भी तृषा कृष्णन ने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) का खुलकर समर्थन किया था. हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया. इस जीत के साथ विजय की पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले कई दशकों से राज्य की राजनीति पर राज कर रही थीं. यही वजह है कि विजय की इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है.

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चुनाव नतीजों के दिन मंदिर गई थीं तृषा

4 मई को चुनाव नतीजों के दिन तृषा अपने जन्मदिन के मौके पर तिरुपति मंदिर पहुंची थीं. उस दौरान शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी बढ़त बनाए हुए थी. तृषा ने मंदिर जाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. कई लोगों ने उनकी प्रार्थना को विजय की जीत से जोड़कर देखा. बाद में उसी दिन तृषा विजय के चेन्नई स्थित घर भी पहुंची थीं, जहां उन्होंने फोटोग्राफर्स को मुस्कुराकर अभिवादन किया था. मतदान वाले दिन भी तृषा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें बैकग्राउंड में विजय और उनकी सुपरहिट फिल्म ‘घिल्ली’ का साउंडट्रैक इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद फैंस ने इसे विजय के समर्थन के तौर पर देखा.

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सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक विजय-तृषा

तृषा कृष्णन और थलापति विजय तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिने जाते हैं. दोनों ने ‘घिल्ली’, ‘तिरुपाची’, ‘आथी’, ‘कुरुवी’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. यही वजह है कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा की मौजूदगी ने फैंस के बीच अलग ही उत्साह पैदा कर दिया.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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