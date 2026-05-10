बॉक्स ऑफिस के 'किंग' थलापति विजय अब राजनीति में करेंगे धमाका, OTT पर देखें उनकी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

Thalapathy Vijay Box Office Hit: सिनेमा से राजनीति का रुख कर चुके साउथ सुपरस्टार थलापति विजय एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है. फिल्मों में गर्दा उड़ाने के बाद विजय अब राजनीति में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस खास मौके पर आइए उनकी बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें बॉक्स ऑफिस का 'किंग' बनाया है.
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Thalapathy Vijay Box Office Hit: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय, जो अब एक्टर से पॉलिटिशियन बन चुके हैं, इन दिनों अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. राजनीति के मैदान में उतरने से पहले उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. विजय सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के असली 'किंग' माने जाते हैं. उनके अभिनय में एक्शन, इमोशन और रोमांस का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है, जिसने हर जनरेशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. चाहे 'घिल्ली' का जोश हो, 'थुपाक्की' का स्टाइल या फिर 'लियो' का जबरदस्त एक्शन, विजय की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा नया इतिहास रचा है. आइए ऐसे में उनकी टॉप फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो इन दिनों ओटीटी पर धूम मचा रही हैं.
थुपाक्की
साल 2012 में रिलीज हुई विजय की फिल्म 'थुपाक्की' का नाम इस लिस्ट में शामिल है. फिल्म में विजय ने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है, जो स्लीपर सेल के नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर है. अपनी स्मार्ट एक्शन और दमदार स्टोरीलाइन के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म ने खूब वाहवाही लूटी थी. फिल्म में परिवार, दोस्ती और इंटेंस एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो इसे Sun NXT, Jio Hotstar, MX Player और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.
लियो
साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'लियो' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. विजय इस फिल्म में एक बेहद गंभीर और इंटेंस किरदार में नजर आए हैं. उनके साथ संजय दत्त भी लीड किरदार में नजर आए थे. इसकी कहानी भावनाओं से भरी हुई है. इस फिल्म ने एक एक्शन हीरो के रूप में विजय के दायरे को और भी बढ़ा दिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं में देख सकते हैं.
घिल्ली
साल 2004 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म 'घिल्ली' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. 'घिल्ली' एक कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म है, जिसने विजय को 'मास हीरो' का दर्जा दिलाया. इसकी कहानी एक कबड्डी खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक लड़की को खतरनाक गुंडे से बचाने के लिए आगे आता है. फिल्म में रोमांस, खेल और एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है. फिल्म का स्क्रीनप्ले काफी दमदार है. इस फिल्म में विजय के साथ तृषा नजर आई थीं और दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस का दिल आ गया था. इस फिल्म को आप Sun NXT और OTTplay Premium पर देख सकते हैं.
शाहजहां
साल 2001 में रिलीज हुई विजय की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'शाहजहां' भी इस लिस्ट में शामिल है. फिल्म में विजय ने एक ऐसे निस्वार्थ प्रेमी का किरदार निभाया था, जो खुद का दिल टूटने के बावजूद अपनी पसंद की लड़की को उसकी खुशियां पाने में मदद करता है. इस फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी. अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो आप इसे Sun NXT और OTTplay Premium पर एक बार जरूर देख सकते हैं.
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