Advertisement
trendingNow13211437
Hindi Newsबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस के किंग थलापति विजय अब राजनीति में करेंगे धमाका, OTT पर देखें उनकी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

बॉक्स ऑफिस के 'किंग' थलापति विजय अब राजनीति में करेंगे धमाका, OTT पर देखें उनकी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

Thalapathy Vijay Box Office Hit: सिनेमा से राजनीति का रुख कर चुके साउथ सुपरस्टार थलापति विजय एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है. फिल्मों में गर्दा उड़ाने के बाद विजय अब राजनीति में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस खास मौके पर आइए उनकी बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें बॉक्स ऑफिस का 'किंग' बनाया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 10, 2026, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉक्स ऑफिस के 'किंग' थलापति विजय अब राजनीति में करेंगे धमाका, OTT पर देखें उनकी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

Thalapathy Vijay Box Office Hit: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय, जो अब एक्टर से पॉलिटिशियन बन चुके हैं, इन दिनों अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. राजनीति के मैदान में उतरने से पहले उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. विजय सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के असली 'किंग' माने जाते हैं. उनके अभिनय में एक्शन, इमोशन और रोमांस का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है, जिसने हर जनरेशन के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. चाहे 'घिल्ली' का जोश हो, 'थुपाक्की' का स्टाइल या फिर 'लियो' का जबरदस्त एक्शन, विजय की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा नया इतिहास रचा है. आइए ऐसे में उनकी टॉप फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो इन दिनों ओटीटी पर धूम मचा रही हैं.

थुपाक्की
साल 2012 में रिलीज हुई विजय की फिल्म 'थुपाक्की' का नाम इस लिस्ट में शामिल है. फिल्म में विजय ने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है, जो स्लीपर सेल के नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर है. अपनी स्मार्ट एक्शन और दमदार स्टोरीलाइन के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म ने खूब वाहवाही लूटी थी. फिल्म में परिवार, दोस्ती और इंटेंस एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो इसे Sun NXT, Jio Hotstar, MX Player और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

लियो
साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'लियो' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. विजय इस फिल्म में एक बेहद गंभीर और इंटेंस किरदार में नजर आए हैं. उनके साथ संजय दत्त भी लीड किरदार में नजर आए थे. इसकी कहानी भावनाओं से भरी हुई है. इस फिल्म ने एक एक्शन हीरो के रूप में विजय के दायरे को और भी बढ़ा दिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं में देख सकते हैं.

fallback

घिल्ली
साल 2004 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म 'घिल्ली' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. 'घिल्ली' एक कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म है, जिसने विजय को 'मास हीरो' का दर्जा दिलाया. इसकी कहानी एक कबड्डी खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक लड़की को खतरनाक गुंडे से बचाने के लिए आगे आता है. फिल्म में रोमांस, खेल और एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है. फिल्म का स्क्रीनप्ले काफी दमदार है. इस फिल्म में विजय के साथ तृषा नजर आई थीं और दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस का दिल आ गया था. इस फिल्म को आप Sun NXT और OTTplay Premium पर देख सकते हैं.

fallback

शाहजहां
साल 2001 में रिलीज हुई विजय की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'शाहजहां' भी इस लिस्ट में शामिल है. फिल्म में विजय ने एक ऐसे निस्वार्थ प्रेमी का किरदार निभाया था, जो खुद का दिल टूटने के बावजूद अपनी पसंद की लड़की को उसकी खुशियां पाने में मदद करता है. इस फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी. अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो आप इसे Sun NXT और OTTplay Premium पर एक बार जरूर देख सकते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

thalapathy vijaySouth Superstar

Trending news

1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, रोने लगे पिता
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, रोने लगे पिता
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
weather update
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
maharashtra news in hindi
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान