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धनुष और थलापति विजय में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? कहां-कहां से होती है इनकी कमाई

धनुष ने एक इवेंट में फैंस से एकता और कल्याणकारी काम में शामिल होने की बात की , जिसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर उनकी तुलना थलापति विजय से की जा रही है. आइए जानते हैं दोनों स्टार में कौन ज्यादा अमीर है.

Written ByShilpa
Published: Jul 27, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:56 PM IST
धनुष और थलापति विजय में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? कहां-कहां से होती है इनकी कमाई

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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