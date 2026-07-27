धनुष और थलापति विजय में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? कहां-कहां से होती है इनकी कमाई

साउथसुपरस्टार धनुष ने हाल ही में एक इवेंट में फैंस से एकता, जन सेवा और कल्याणकारी काम करने की अपील करते हैं. सोशल मीडिया पर धनुष का वीडियो आते ही लोगों के बीच उनके राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई. सोशल मीडिया पर धनुष की तुलना थलापति वजह से की जाने लगी. क्या थलापति विजय की तरह एक्टर भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इन दोनों स्टार में किसके पास ज्यादा संपत्ति है? कौन ज्यादा अमीर है?
थलापति विजय ने अपनी कुल संपत्ति 624 करोड़ रुपये घोषित की है. उनकी पत्नी संगीता की कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपये से अधिक है. थलापति विजय ने चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी पत्नी संगीता के पास 1 लाख रुपये कैश. इसके अलावा उनके 3 बैंक अकाउंट हैं. एक बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपये, दूसरे में 47 लाख रुपये और तीसरे में 97,000 रुपये जमा हैं. इसके साथ ही उनके पास 2 किलो चांदी और 3132 ग्राम सोना है. जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये है. संगीता के पास 135 कैरेट के डायमंड्स भी हैं जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये हैं.
थलापति विजय की पत्नी की कुल संपत्ति 624 करोड़ की है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पत्नी की संपत्ति 400 करोड़ रुपये से अधिक है. चुनावी हलफनामे के अनुसार एक्टर की पत्नी संगीता की संपत्ति 15 से 16 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की पत्नी की संपत्ति 400 करोड़ रुपये से अधिक है.
धनुष की बात करें तो GQ के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 230 करोड़ है. धनुष एक फिल्म के लिए 20 से 35 करोड़ चार्ज करते हैं. इसके अलावा फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं. एक्टर ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है. धनुष म्यूजिक ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं. धनुष का चेन्नई का घर लगभग 150 करोड़ का है.
धनुष के बार लग्जरी कार है. उसके पास रॉल्स रॉयस घोस्ट है. इसके अलावा उनके पास Audi A8, Bently Continental Flying Spur, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, जैगुआर मंहगी कार हैं.
दोनों स्टार की नेटवर्थ में काफी अंतर हैं. लेकिन फैंस के बीच दोनों की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है. धनुष और थलापति विजय की अलग-अलग फैन फॉलोइंग हैं. इसके अलावा दोनों एक्टर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं.