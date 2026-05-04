Advertisement
trendingNow13204477
Hindi Newsबॉलीवुडतमिलनाडु में विजय का जलवा, TVK की बढ़त पर साउथ-बॉलीवुड सेलेब्स हुए गदगद, टाइगर-नानी ने दी बधाई

तमिलनाडु में विजय का जलवा, TVK की बढ़त पर साउथ-बॉलीवुड सेलेब्स हुए गदगद, टाइगर-नानी ने दी बधाई

Celebs Reacts On Vijay TVK Win: तमिल एक्टर थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है. उनकी राजनीतिक पार्टी टीवीके सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब साबित हुई है. हालांकि अभी तक फाइनल नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही फिल्मी सितारे विजय को बधाई दे रहे हैं. नानी से लेकर टाइगर श्रॉफ तक ने विजय को बधाई दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 04, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में विजय का जलवा, TVK की बढ़त पर साउथ-बॉलीवुड सेलेब्स हुए गदगद, टाइगर-नानी ने दी बधाई

Celebs Reaction On Vijay Election Win: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर थलपति विजय ने कमाल कर दिया है. फिल्मी पर्दे पर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले एक्टर विजय अब खुद सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं. महज 2 साल पहले बनी उनकी पार्टी टीवीके इस चुनाव में डीएमके गठबंधन से आगे निकल गई है. रुझानों में टीवीके बहुमत के आंकड़े से कुछ ही सीट दूर नजर आ रही है. सभी सीटों के नतीजे आने से पहले ही विजय को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं. साउथ सिनेमा के अलावा बॉलीवुड सितारे भी एक्टर को इस ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दे रहे हैं.

सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी टीवीके

234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में टीवीके 109 सीटों के साथ फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है. विजय की कई महीनों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है. तमिलनाडु में विजय की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी मानी जाती है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. विजय की रैलियों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई देता था. अब वही जनसैलाब चुनावी नतीजों में भी नजर आ रहा है. रुझानों के साथ बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है.

टाइगर श्रॉफ ने दोस्त विजय को दी बधाई

थलपति विजय भले ही तमिल एक्टर हों, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका जलवा है. उनके कई चाहने वाले और दोस्त बॉलीवुड में भी हैं. एक्टर टाइगर श्रॉफ ने विजय को प्रचंड जीत पर बधाई दी है. टाइगर ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'विजय को मुबारकबाद. लोगों का आप में जो विश्वास है, उसे देखना काफी शानदार है. आपके जीवन में इस अगले पड़ाव के लिए आपको और शक्ति मिले.'

नानी ने भी दी विजय को बधाई

नानी ने विजय की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'विजय सर, आपको बहुत सारी मुबारकबाद. पहले शक किया गया और फिर ताज पहनाया गया. पहले ये हमारे घर हुआ और अब ये हमारे पड़ोस वाले घर में हो रहा है. कमजोर का जीतना हमेशा ही एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव होता है. तमिलनाडु के लोगों ने अपना फैसला कर दिया है, उम्मीद है कि उनके लिए अच्छी चीजें होने जा रही हैं.'

एक्टर निखिल ने दी विजय को ऐतिहासिक जीत पर बधाई

साउथ फिल्मों के एक्टर निखिल ने भी विजय को इस ऐतिहासिक जीत पर ढेर सारी बधाई दी है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के थलपति विजय गारू को देखकर काफी गर्व होता है, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. यह एक ऐतिहासिक सफलता है.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' का हैशटैग भी इस्तेमाल किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Tiger ShroffVijayTamil Nadu Election 2026

Trending news

TN की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर, अपनी सीट नहीं बचा पाए CM स्टालिन, मिली करार हार
Tamil Nadu Elections
TN की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर, अपनी सीट नहीं बचा पाए CM स्टालिन, मिली करार हार
जिन मुस्लिम सीटों पर था ममता को कॉन्फिडेंस, TMC को वहां कैसे लगा झटका
Assembly Election 2026
जिन मुस्लिम सीटों पर था ममता को कॉन्फिडेंस, TMC को वहां कैसे लगा झटका
बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ?
West Bengal Election Result 2026
बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ?
हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर...आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Supreme Court
हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर...आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?
असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
Assembly Elections 2026
असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
Assembly Elections 2026
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
West Bengal Election 2026
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
Amit Shah Viral Video
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
thalapati vijay
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल