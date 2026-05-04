तमिलनाडु में विजय का जलवा, TVK की बढ़त पर साउथ-बॉलीवुड सेलेब्स हुए गदगद, टाइगर-नानी ने दी बधाई

Celebs Reaction On Vijay Election Win: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर थलपति विजय ने कमाल कर दिया है. फिल्मी पर्दे पर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले एक्टर विजय अब खुद सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं. महज 2 साल पहले बनी उनकी पार्टी टीवीके इस चुनाव में डीएमके गठबंधन से आगे निकल गई है. रुझानों में टीवीके बहुमत के आंकड़े से कुछ ही सीट दूर नजर आ रही है. सभी सीटों के नतीजे आने से पहले ही विजय को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं. साउथ सिनेमा के अलावा बॉलीवुड सितारे भी एक्टर को इस ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दे रहे हैं.

सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी टीवीके

234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में टीवीके 109 सीटों के साथ फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है. विजय की कई महीनों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है. तमिलनाडु में विजय की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी मानी जाती है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. विजय की रैलियों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई देता था. अब वही जनसैलाब चुनावी नतीजों में भी नजर आ रहा है. रुझानों के साथ बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है.

Congratulations to actorvijay

The faith people have in you is amazing to see. More power to you for this next chapter! Add Zee News as a Preferred Source Tiger Shroff (iTIGERSHROFF) May 4, 2026

टाइगर श्रॉफ ने दोस्त विजय को दी बधाई

थलपति विजय भले ही तमिल एक्टर हों, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका जलवा है. उनके कई चाहने वाले और दोस्त बॉलीवुड में भी हैं. एक्टर टाइगर श्रॉफ ने विजय को प्रचंड जीत पर बधाई दी है. टाइगर ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'विजय को मुबारकबाद. लोगों का आप में जो विश्वास है, उसे देखना काफी शानदार है. आपके जीवन में इस अगले पड़ाव के लिए आपको और शक्ति मिले.'

Congratulations actorvijay sir. First doubted and then crowned.

Happened at our home and now it happening in our neighbouring home. Underdog winning is always absolute cinema ( or should I say absolute politics )

Hope great things follow for the people of Tamil Nadu… Nani (NameisNani) May 4, 2026

नानी ने भी दी विजय को बधाई

नानी ने विजय की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'विजय सर, आपको बहुत सारी मुबारकबाद. पहले शक किया गया और फिर ताज पहनाया गया. पहले ये हमारे घर हुआ और अब ये हमारे पड़ोस वाले घर में हो रहा है. कमजोर का जीतना हमेशा ही एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव होता है. तमिलनाडु के लोगों ने अपना फैसला कर दिया है, उम्मीद है कि उनके लिए अच्छी चीजें होने जा रही हैं.'

Proud to see Thalapathy actorvijay garu from our Indian Cinema Industry making a Huge Mark In Tamil Nadu Politics & emerging as the Single Largest Party Historic Achievement Jananayagan TVK twitter.com/9xIFzSs4cD Nikhil Siddhartha (actorNikhil) May 4, 2026

एक्टर निखिल ने दी विजय को ऐतिहासिक जीत पर बधाई

साउथ फिल्मों के एक्टर निखिल ने भी विजय को इस ऐतिहासिक जीत पर ढेर सारी बधाई दी है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के थलपति विजय गारू को देखकर काफी गर्व होता है, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. यह एक ऐतिहासिक सफलता है.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' का हैशटैग भी इस्तेमाल किया.