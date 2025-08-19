Thama Teaser: एक खूनी प्रेम कहानी, हॉरर ट्रेजडी से भरा है 'थामा' का टीजर; 'प्रह्लाद चा' को देख फैंस सरप्राइज

मैडॉक फिल्म्स की मच अवेटेड फिल्म 'थामा' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं. इस टीजर में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अवतार बेहद खौफनाक और डराने वाला है. इस बार 'थामा' में हॉरर के साथ खूनी प्रेम कहानी और पिशाच का जुनून देखने को मिलने वाला है.

जंगल, प्यार और खून-खराबा

टीजर की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां आयुष्मान और रश्मिका एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं. इस दौरान बैकग्राउंड से आवाज आती है, 'रह पाओगी मेरे बिना? 100 साल तक?' और इस पर एक्ट्रेस जवाब देती है, '100 साल तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं.' इस डायलॉग के बाद कहानी भयानक मोड़ लेती है.

आयुष्मान और रश्मिका की लव स्टोरी के बीच टीजर में डरावने और थ्रिल से भरपूर सीन आते हैं. जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं. आयुष्मान जानवरों और खतरनाक ताकतों से लड़ते नजर आते हैं.

हॉरर लव स्टोरी 'थामा'

टीजर की लंबाई करीब 1 मिनट 49 सेकंड है और इसमें कई ऐसे सीन हैं, जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसमें मलाइका अरोड़ा के डांस की झलक भी है. वहीं, वेब सीरीज 'पंचायत' के 'प्रह्लाद चा' यानी फैसल मलिक भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे.

टीजर के आखिर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डरावने लुक में दिखते हैं और कहते हैं, ''पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने... चालू रखो.' इस झलक से स्पष्ट है कि फिल्म में रोमांस के साथ-साथ हॉरर, एक्शन, और थ्रिल का जबरदस्त तड़का है.

फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. मैडॉक फिल्म्स ने इसे अपनी पहली हॉरर लव स्टोरी बताया है. इंस्टाग्राम पर फिल्म के टीजर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "ना डर कभी इतना शक्तिशाली था, और ना प्यार कभी इतना खूनी." 'थामा' दीवाली के आसपास आएगी.