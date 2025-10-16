Advertisement
फिल्म रिलीज से पहले 'थामा' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना के किसिंग सीन को किया छोटा

Thamma Film: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' की रिलीज करीब आ रही है. यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म के रिलीज होने से पहले इस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है और कई बदलाव किए हैं.    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 16, 2025, 03:35 PM IST
थामा
थामा

Thamma Movie Censor Board Major Changes: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पहली बार साथ में नजर आएंगे. हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. थामा फिल्म के रिलीज होने से पहले इस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है और इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के किसिंग सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है. फिल्म में कुल 5 बदलाव किए गए हैं. 

सेंसर बोर्ड ने किए 5 बड़े बदलाव 
थामा फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन (CBFC) से U/A सर्टिफिकेट दिया गया है. इसके अलावा फिल्म में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें सबसे पहला बदलाव फिल्म से एलेग्जेंडर शब्द को हटाया गया है और उसकी जगह सिकंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा फिल्म में अश्वत्थामा शब्द को म्यूट किया गया है. वहीं फिल्म में दूसरा बड़ा बदलाव रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के किसिंग सीन को लेकर है. फिल्म से दोनों के किसिंग सीन की टाइम ड्यूरेशन को 30 परसेंट तक कम किया गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खून चूसने की आवाज को किया धीमा 
वहीं इस फिल्म के बाकी बदलाव की बात करें तो फिल्म के बीच में एंटी स्मोकिंग स्टेटिक मैसेज को सुपर इंपोज किया गया है. चौथे बदलाव में सीन के दौरान खून चूसने की आवाज को थोड़ा धीमा किया गया है. पांचवां बदलाव फिल्म में 'आजादी दूंगा' शब्द को 'अय्याशी करता हूं' से रिप्लेस किया गया है. फिल्म में सेंसर बोर्ड ने ये 5 बड़े बदलाव किए हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का निर्देशन मैडॉक के बैनर तले किया गया है. इस फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैजल मलिक, सत्यराज और परेश रावव भी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म में नोरा फतेही और वरुण धवन की स्पेशल अपीयरेंस है. थामा फिल्म सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर 2025 को दस्तक देगी. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Thamma FilmAyushmann KhurranaRashmika Mandana

