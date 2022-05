Suhana Khan Debut: इंतजार हुआ खत्म, करण जौहर ने किया The Archies का पोस्टर रिलीज, सुहाना खान के साथ दिखें कई स्टारकिड्स

The Archies on Netflix: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. ऐसे में फैंस उन्हें जल्द से जल्द फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं. हालांकि, अब लोगों का इंतजार खत्म होने की कगार पर है क्योंकि, करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट 'द आर्चीज' (The Archies) का पोस्टर शेयर कर दिया है. इस पोस्टर को देखकर हर किसी को हॉलीवुड सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की फीलिंग आ रही है. वहीं, नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आने वाली इस सीरीज में न सिर्फ सुहाना खान मुख्य भूमिका में होंगी बल्कि, खुशी कपूर (Khushi Kapoor), युवराज मेंडा, वेदांग रैना और अगस्तय नंदा (Agastya Nanda) भी नजर आएंगे.

पोस्टर शेयर करते हुए करण ने लिखा इमोशनल नोट

करण जौहर (Karan Johar) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आर्चीड के पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'मैं आर्ची के साथ बड़ा हुआ और अब अपने दिल में इतना सारा प्यार लेकर मैं कहता हूं कि आर्ची मेरे सामने बड़े हुए है! मैं इस नए यूनिवर्स के मेकर्स के साथ बड़ा हुआ हूं! मेरे लिए यह फिल्म कभी फिल्म नहीं होगी. यह एक एहसास होगा. प्यार का एक झोंका और बहुत गर्व'. करण ने आगे लिखा, 'यहा मेरी पसंदीदा फिल्म मेकर जोया अख्तर हैं जो अपनी हर फिल्म के साथ अलग-अलग क्षेत्रों को चार्टर करती हैं और इस पोस्टर पर सभी बच्चों का फिल्म में स्वागत है !! हम इन नए कलाकारों के लिए इंतजार नहीं कर सकते. मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, ये मेरे बचपन का प्यार है!' करण जौहर के अलावा सुहाना खान ने फिल्म की टीम के साथ मस्ती करते हुए एक वीडियो शेयर किया है.

पोस्टर में दिखा स्टारकिड्स का दम

करण जौहर (Karan Johar) ने 'द आर्चीज' का जो पोस्टर शेयर किया है उसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) से लेकर अमिताभ बच्चन (AmitabhBachchan) के नाती अगस्तय (Agastya Nanda) नंदा और श्रीदेवी (Sridevi) की छोटी बेटी खुशी कपूर (Khushi Kapoor) का दमदार स्वैग दिख रहा है. फिल्म को जोया अख्तर (Zoya Akhtar) डायरेक्ट कर रही हैं जो 'आर्चीज कॉमिक्स' से आर्ची एंड्रयूज के किरदार पर बेस्ड एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है. 'द आर्चीज' का देसी वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. खास बात ये ही कि ये फिल्म 1960 के दशक के इंडिया पर बेस्ड है, जो 2023 में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें-

धर्मेंद्र के पोते ने चोरी छिपे कर ली सगाई? जानें कौन है देओल परिवार की होने वाली बहू

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें