विवादों में घिरी 'द बंगाल फाइल्स', ट्रेलर लॉन्च से पहले कोलकाता में मचा बवाल, इवेंट में काटे गए सारे तार, पल्लवी जोशी बोली- 'क्या कश्मीर के हालात बंगाल से बेहतर?'

The Bengal files Trailer Launch: फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' काफी दिनों से विवादों का हिस्सा बनी हुई है. इस फिल्म के ट्रेलर को लगातार रिलीज होने से रोका जा रहा है. लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म का ट्रेलर कोलकाता में एक प्राइवेट होटल में लॉन्च कर दिया गया है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान डायरेक्टर को काफी बवाल का सामना करना पड़ा. इस पर विवेक अग्निहोत्री ने खुद बताया कि इस ट्रेलर को रिलीज करने से उन्हें काफी रोकने की कोशिश की गई.

इवेंट में काटे गए सारे तार

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को ट्रेलर लॉन्च करने से काफी रोका गया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 'अगर यह तानाशाही नहीं है, तो क्या है?... आपके राज्य में कानून व्यवस... आपके राज्य में कानून व्यवस्था विफल हो गई है और यही कारण है कि हर कोई 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन करता है.' एएनआई को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा कि 'मुझे अभी पता चला है कि कुछ लोग यहां (एक निजी होटल में कार्यक्रम स्थल पर) आए और सारे तार काट दिए. मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं. तमाम जांच-पड़ताल के बाद, यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. होटल प्रबंधक अभी भी हमें यह नहीं बता पा रहे हैं कि हमें अपना कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है...'

WATCH | Kolkata, West Bengal | 'The Bengal Files' director Vivek Agnihotri alleges disruption during trailer launch of his film, he says, If this is not dictatorship/fascism, then what is..Law and order in your state has failed, and this is the reason that everyone supports… twitter.com/rjQc0jh7iR —ANI (ANI) August 16, 2025

'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया'

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर रिलीज को लेकर मचे बवाल को लेकर एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने भी अपनी राय रखी और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने आरोप लगाया कि ट्रेलर लॉन्च की अनुमति नहीं दी गई. पल्लवी जोशी ने आगे कहा कि 'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरी फिल्म को कैसे रोका गया. क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी है? फिल्म निर्माता और कलाकार होने के नाते, हम अपनी बनाई फिल्म को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं.'

'उन्हें किस बात का खतरा'

पल्लवी जोशी ने आगे कहा कि 'उन्हें किस बात का खतरा महसूस हो रहा है? ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ. क्या हम ये मान लें कि कश्मीर के हालात बंगाल से बेहतर हैं? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा है और इसीलिए 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में जरूरी हैं. मैं चाहती हूं कि भारत का हर व्यक्ति बंगाल की सच्चाई जानने के लिए ये फिल्म देखे. कलाकारों को सम्मान देना राज्य की जिम्मेदारी है...'

''कश्मीर फाइल्स' के समय ऐसा कभी नहीं हुआ'

ट्रेलर लॉन्च के विवाद पर द बंगाल फाइल्स के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि 'फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च होना था, लेकिन इसे बीच में ही रोक दिया गया. 'कश्मीर फाइल्स' के समय ऐसा कभी नहीं हुआ.'