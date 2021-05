The Family Man 2 : सामंथा पर फूटा तमिल यूजर्स का गुस्सा, ट्रेलर पर क्यों मचा बवाल?

नई दिल्ली: वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) का लोगों को लंबे समय से इंतजार है, बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज किया गया, जो रिलीज होते ही काफी तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे कुछ ही घंटों में लाखों बार देख लिया. लेकिन रिलीज के कुछ देर बाद सोशल मीडिया का माहौल कुछ और ही है, 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर (The Family Man 2 Trailer) ट्रोल हो रहा है. लोग इसे तमिल के खिलाफ बता रहे हैं. जिसकी वजह साउथ सुपरस्टार सामंथा अक्‍किनेनी (Samantha Akkineni) को बताया जा रहा है.

सामंथा अक्‍किनेनी के किरदार ने किया हर्ट

हाल ही में सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे #FamilyMan2_against_Tamils के साथ ट्रोल कर रहे हैं. इसे लेकर ट्विटर पर काफी नेगेटिव रिएक्शन मिल रहे हैं. दक्षिण भारत के लोगों ने सामंथा अक्‍किनेनी (Samantha Akkineni) के विलेन वाले किरदार पर आपत्ति जताई है, इसलिए ट्विटर पर #FamilyMan2_against_Tamils ट्रेंड कर रहा है.

Samantha has done a biggest mistake in her career. #FamilyMan2_against_Tamils — கார்த்திகேயன் (@Navan63441302) May 19, 2021

तमिल विद्रोहियों को बताया ISIS

इस ट्रेलर को देखने के बाद तमिल लोगों ने इसे गलत इमेज बनाने वाला कहा है. क्योंकि इस सीरीज में तमिलों को आतंकवादियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि सीरीज में श्रीलंका में अपनी अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमिल विद्रोहियों को यहां आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़कर दिखाया है.

Dear Indian movie directors and actors, you have successfully made the word 'Muslim' synonymous to terrorists and helped RW. Now, Do you want the same with Tamils? Be ethical. Be Responsible. #FamilyMan2_against_Tamils@PrimeVideoIN @Samanthaprabhu2 @BajpayeeManoj — மணிவண்ணன் (@Maathira20) May 19, 2021

India portraying Tamil Tigers linked with ISIS to the world. #Familyman2 Should be banned permanently. We don't appreciate it and request the distributors to not screen the film in the state.@Samanthaprabhu2 - Shame on you Samantha. #Familyman2_Against_Tamils pic.twitter.com/NS4uMV8zYc — மோகன் தமிழன் (@mohankeech) May 19, 2021

लोगों ने ऐसे निकाला गुस्सा

इसे लेकर अब ट्विटर पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. लोगों ने यहां कमेंट में लिखा है कि जानबूझकर तमिल की छवि को गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन न तो इतिहास बदल सकता है और न ही मिट सकता है. वहीं किसी अन्य ने कहा, 'तमिल लोगों ने हमेशा अधिकार के लिए लड़ा है और अब एमेजॉन को अनसब्सक्राइब करना चाहिए.' इतना ही नहीं इस सीरीज पर लोग रंगभेद के आरोप भी लगा रहे हैं.

सामंथा अक्‍किनेनी भी हुईं गुस्से का शिकार

इस मामले में लोगों के गुस्से का शिकार कोई और नहीं बल्कि नार्गाजुन की बहू और साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार सामंथा अक्‍किनेनी (Samantha Akkineni) हो रही हैं. लोग सामंथा के करियर का ग्राफ अब नीचे जाने को लेकर भी बातें कर रहे हैं.

It's strategically planned genocide on Tamils.

History cannot be erased or eclipsed or changed. #FamilyMan2_against_Tamils pic.twitter.com/fdn6bMIDkD — வேளாண் பெருங்குடி (@Dirdinesh1498) May 19, 2021

क्या है LTTE

आपको बता दें कि LTTE एक ऐसा दल है जो तमिल्स के अधिकारों के लिए बात करता है. इसका फुल फॉर्म है लिब्रेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम. इन्हें तमिल टाइगर्स भी कहते हैं. वहीं देश के बाहर LTTE श्रीलंका में भी काफी एक्टिव है, जो वहां के जाफना में अलगाववादी संगठन के तौर पर जाना जाता है. इनका मकसद श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना है.

इसे भी पढ़ें: बेडरूम का VIDEO शेयर करने पर ट्रोल हुईं Gauahar Khan, दिया करार जवाब

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें