फैमिली मैन सीरीज को पूरे हुए 6 साल, तीसरे सीजन की शुरू हो गई शूटिंग, मनोज बाजपेयी ने दिया हिंट

द फैमिली मैन 3' का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए आखिरकार खुशखबरी आ ही गई है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था. रेडिफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिट स्पाई-थ्रिलर सीरीज़ का सीज़न 3 कब रिलीज हो रही है. मजेदार ये भी है कि इस सीजन में जयदीप अहलावत लीड रोल में हैं, जैसे पिछले सीजन में सामंथा रुथ प्रभु थीं. बाजपेयी राज और डीके के साथ फिर से इस नए सीजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

‘द फैमिली मैन’ के 6 साल पूरे

दरअसल, अभिनेता मनोज बाजपेयी की मशहूर वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ को रिलीज हुए शनिवार को 6 साल पूरे हो गए. इस अवसर पर अभिनेता ने सीरीज से जुड़ी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं. साथ ही मनोज ने तीसरे सीजन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट फैंस के साथ साझा की. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर शो के पहले भाग की कई तस्वीरें साझा की हैं. इन्हें शेयर करते हुए मनोज बाजपेयी ने कैप्शन में लिखा: "द फैमिली मैन सीजन 1 को रिलीज हुए 6 साल हो गए हैं और यह एक कल्ट क्लासिक बन गया है. सीजन 3 का क्या? बस समझ लो ऑपरेशन जारी है."

सीजन 3 पर चल रहा काम

इस सीरीज का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था. यह एक स्पाई एक्शन-थ्रिलर स्ट्रीमिंग वेब सीरीज है. इसके निर्माता राज और डीके हैं. सीरीज में मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का रोल प्ले किया है, जो एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी में काम करते हैं. वह इसमें थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस सेल (टीएएससी) के एक खुफिया एजेंट के रूप में लोगों को बहुत पसंद आए.

पहले सीजन में प्रियामणि, शरद केलकर, नीरज माधव, शारिब हाशमी, दलीप ताहिल, सनी हिंदुजा और श्रेया धनवंतरी जैसे सितारे दिखाई दिए. अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु को इस सीरीज के दूसरे सीजन में खलनायक की भूमिका में काफी पसंद किया गया.

दूसरे सीजन में श्रीकांत तिवारी टीएएससी छोड़कर परिवार के साथ रहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही देश पर खतरा मंडराने लगता है, तो वह नौकरी छोड़ फिर से फोर्स में चले जाते हैं. अब इसके तीसरे सीजन का इंतजार दर्शकों को है. बताया जा रहा है कि इसे इस साल अक्टूबर के अंत तक रिलीज किया जा सकता है. तीसरे सीजन में जयदीप अहलावत खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे.

मनोज बाजपेयी को पिछली बार फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में देखा गया था. इसमें वे लीड रोल में थे. फिल्म में जिम सर्भ, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक और भालचंद्र कदम जैसे कलाकार भी अहम किरदार में दिखाई दिए. इसी के साथ ही उनकी फिल्म 'जुगनुमा' हाल ही में रिलीज हुई है. इस फिल्म को राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है.