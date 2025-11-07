Advertisement
trendingNow12992842
Hindi Newsबॉलीवुड

लौटा श्रीकांत तिवारी, फैमिली मैन बना वांटेड क्रिमिनल? जयदीप अहलावत के ट्रैप में फंसे मनोज बाजपेयी

अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीजन 3 अपने तीसरे दमदार सीजन के साथ इस महीने लौट रहा है.मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया, जिसने फैंस को एक्साइटमेंट की हद पार करने पर मजबूर कर दिया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लौटा श्रीकांत तिवारी, फैमिली मैन बना वांटेड क्रिमिनल? जयदीप अहलावत के ट्रैप में फंसे मनोज बाजपेयी

अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीजन 3 अपने तीसरे दमदार सीजन के साथ इस महीने लौट रहा है.मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया, जिसने फैंस को एक्साइटमेंट की हद पार करने पर मजबूर कर दिया. मनोज बाजपेयी स्टारर इस सीरीज का ट्रेलर देखते ही साफ हो जाता है कि इस बार कहानी और भी इंटेंस, इमोशनल और एक्शन से भरपूर होने वाली है. ट्रेलर में श्रीकांत तिवारी न सिर्फ नए दुश्मनों से भिड़ते नजर आते हैं, बल्कि अपनी ही एजेंसी TASC से भी भागते दिखाई देते हैं. 'इंडिया का मोस्ट वांटेड' बन चुके श्रीकांत का सफर अब एक हाई-स्टेक चेज़ थ्रिलर बन गया है, जहां परिवार की सुरक्षा और राष्ट्र रक्षा के बीच का बैलेंस और भी मुश्किल हो जाता है.

द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर की शुरुआत ही दिल दहला देने वाली है. श्रीकांत अपने बच्चों धृति और अथर्व को अपनी असली पहचान बताते हैं – एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर. फिर आता है हाई-ऑक्टेन एक्शन: श्रीकांत बुलेटप्रूफ जैकेट पहने दुश्मनों से लड़ते हैं, कार चेज सीन में सांसें ही जैसे थम जाती हैं. वहीं, नए विलेन रुकमा (जैदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) की एंट्री तो कमाल की है.  ट्रेलर में दिखाया गया है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला श्रीकांत तिवारी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट जारी होता है और पुलिस की नजरों में वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है. श्रीकांत तिवारी समझ जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ निम्रित कौर की 'मीरा' के रूप में एंट्री होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ड्रग्स स्मगलर के साथ हाथ मिलाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीकांत तिवारी अब 'मोस्ट वांटेड' बने

जयदीप का 'डेजी विंटर सोल्जर' वाला लुक और निमरत की सस्पेंसफुल प्रेजेंस कहानी में नया ट्विस्ट ला रही है. पुराने फेवरेट्स जैसे प्रियमणि (सुचित्रा), शरीब हाशमी (जेके तलपड़े), अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धन्वंतर्य और गुल पनाग भी वापस लौटे हैं, जो फैमिली ड्रामा को और रियलिस्टिक बनाते हैं. ट्रेलर में श्रीकांत के वन-लाइनर्स और ह्यूमर के टच से लगता है कि राज एंड डीके की स्टाइल बरकरार है. एक्शन के साथ फैमिली की छोटी-छोटी मजेदार परेशानियां.

21 को देख सकेंगे सीरीज 

'द फैमिली मैन-3' के निर्देशक राज एंड डीके ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ऑडियंस एक पल भी ये सीरीज देखते हुए बोर न हो, इसलिए इसमें श्रीकांत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की गुत्थी तो है ही, लेकिन इसी के साथ इसमें ढेर सारे वनलाइनर कॉमेडी लाइने और शानदार रैप भी है, जो ट्रेलर को और भी इंटरेस्टिंग बना रही है.  बता दें कि 'द फैमिली मैन' का पहला सीजन 2019 में आया था. जो श्रीकांत की ड्यूल लाइफ पर फोकस करता था. वहीं, सीजन 2 में समांथा रूथ प्रभु की एंट्री ने इसे पैन-इंडिया हिट बना दिया. अब सीजन 3, 21 नवंबर 2025 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कमेंस्ट्स की भरमार हो गई है. वहीं, क्रिटिक्स भी इसे 2025 का बेस्ट ओटीटी रिलीज बता रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

The Family Man 3

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश