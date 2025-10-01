ऑस्कर पहुंची फिल्म को मिली तारीफें, हीरो को फैंस बोले- 'अगला इरफान खान...', एक्टर ने शेयर किया रिएक्शन- 'मैं हैरान रह गया...'

Vishal Jethwa: बॉलीवुड एक्टर विशाल जेठवा इन दिनों अपनी नई फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी दमदार एक्टिंग को न सिर्फ दर्शकों बल्कि आलोचकों ने भी सराहा है. फिल्म की सफलता के बाद कई लोगों ने उनकी तुलना दिवंगत महान अभिनेता 'इरफान खान' से करना शुरू कर दिया है.
Vishal Jethwa: बॉलीवुड एक्टर विशाल जेठवा इन दिनों अपनी नई फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी दमदार एक्टिंग को न सिर्फ दर्शकों बल्कि आलोचकों ने भी सराहा है. फिल्म की सफलता के बाद कई लोगों ने उनकी तुलना दिवंगत महान अभिनेता 'इरफान खान' से करना शुरू कर दिया है. हालांकि, विशाल ने इस तुलना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वे इसे स्वीकार करने में खुद को असहज महसूस करते हैं.
'यह पढ़कर दिल से अच्छा लगा'
हाल में 'द हिंदू' को दिए इंटरव्यू में विशाल ने कहा 'किसी ने मुझे लिखा- 'विशाल जेठवा, अगला इरफान खान.' यह पढ़कर मैं हैरान रह गया. दिल से अच्छा लगा, लेकिन इतना बड़ा नाम सुनकर डर भी लगा. मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्तर की तुलना के योग्य हूं. मैं आमतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करता हूं, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सका'
'रेड कार्पेट पर रो पड़े थे एक्टर'
विशाल हाल ही में मुंबई में 'होमबाउंड' की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे, जहां रेड कार्पेट पर कैमरे के सामने आते हुए भावुक हो गए और रो पड़े. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में उनकी मां उन्हें शांत करती नजर आ रही हैं. इसके बाद से फैंस ने उन्हें 'नेक्स्ट इरफान खान' कहना शुरू कर दिया.
दिवंगत एक्टर इरफान खान के आज भी लाखों फैंस
गौरतलब है कि इरफान खान ने भी टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. ठीक उसी तरह विशाल ने भी छोटे पर्दे से शुरुआत करते हुए 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप' और 'चक्रधारी अजय कृष्ण' जैसे शोज में अपनी पहचान बनाई, बाद में उन्होंने फिल्म 'मर्दानी 2' में एक साइको खलनायक का किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया.
कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था प्रीमियर
वहीं अब एक्टर की फिल्म 'होमबाउंड' जिसे नीरज घायवान ने निर्देशित की है. ये फिल्म भारत की तरफ से 'ऑस्कर 2026' के लिए बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म लिस्ट में एंट्री हो गई है. इस फिल्म का प्रीमियर मई 2025 में 'कान फिल्म फेस्टिवल' में हुआ था. जहां इसे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. इस फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि शालिनी वत्स, चंदन के आनंद और विजय विक्रम सिंह सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं.
