The Girlfriend Trailer Out: रश्मिका मंदाना की उलझी मोहब्बत, टॉक्सिक रिलेशनशिप में तलाशती शांति का दर्द; कबीर सिंह की दिलाती है याद!

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. शनिवार को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. एक्ट्रेस ने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर रिलीज."

फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ अभिनेता धीक्षित शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं. 2 मिनट 39 सेकंड के ट्रेलर में रश्मिका भूमा के किरदार में और धीक्षित विक्रम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, फिल्म में अनु इमैनुएल का किरदार भी अहम है. फिल्म तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी.

भ्रम में दिखीं रश्मिका मंदाना

ट्रेलर में दिखाया गया है कि विक्रम (धीक्षित) को एक टॉक्सिक, डॉमिनेटिंग, घमंडी, हिंसक और शक्की बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाया गया है, जबकि भूमा एक साधारण और सहज लड़की है, जो एक टॉक्सिक रिश्ते के बोझ में दबी है. ट्रेलर की शुरुआत में रश्मिका (भूमा) झिझकते हुए विक्रम से कहती है कि क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? जिस पर रिएक्ट करते हुए विक्रम कहता है, "ब्रेक का मतलब एक से ब्रेक है."

इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहां विक्रम भूमा को प्रपोज करता है, जिसमें वह कहता है, "परसों शुभ मुहूर्त है, चलो शादी कर लेते हैं." विक्रम को भूमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन भूमा झिझकते हुए उसे बॉयफ्रेंड कहती है.

फिल्म का लेखन और निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है. हेशाम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया है और सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है. 'द गर्लफ्रेंड' एक इमोशनल कहानी का वादा करती है, जो प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करेगी. फिल्म में रश्मिका मंदना के अलावा धीक्षित शेट्टी, राव रमेश और रोहिणी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

कैसा है 'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर

'द गर्लफ्रेंड' का ट्रेलर एक इमोशनल रोलरकोस्टर है, जो रश्मिका मंदाना की भूमिका भूमा के दिमागी उलझनों और जहरीले रिश्ते को दिखाता है. इसमें रोमांस, झगड़े और सेल्फ-डाउट का संगम है. ट्रेलर में कई तीखे झगड़ों के क्लिप्स हैं, जहां भूमा और विक्रम आपस में चिल्लाते हैं. भूमा के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और कन्फ्यूजन साफ झलकता है, जो रिश्ते की नेगेटिव साइड को हाइलाइट करता है. इसके अलावा फैमिली मीटिंग्स और प्रेशर वाले सीन दिखाए गए हैं, जहां भूमा को रिश्ते को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है. ये सीन मॉडर्न रिलेशनशिप्स की जटिलताओं को उजागर करते हैं. भूमा के अकेलेपन वाले सीन हैं, जहां वो आईने में खुद से बात करती है या चुपचाप रोती है. ट्रेलर के अंत में वो सवाल उठाती है कि क्या वो विक्रम से सच में प्यार करती है या सिर्फ प्यार के आइडिया से अटैच्ड है. कंट्रोलिंग बिहेवियर और इमोशनल पेन के सीन हैं, जैसे विक्रम का डोमिनेटिंग अटिट्यूड, जो भूमा को तोड़ता चला जाता है. ट्रेलर रोमांस के साथ ड्रामा और सेल्फ-अवेयरनेस का बैलेंस रखता है.