6 महीने बाद लौट रहा है 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5, कपिल शर्मा फिर करेंगे दर्शकों को लोटपोट

कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. उनका पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है. शो का पांचवां सीजन करीब छह महीने के ब्रेक के बाद दर्शकों के बीच आएगा.
इस बार शो की शुरुआत फेस्टिव सीजन में होने जा रही है. ऐसे में दीपावली से लेकर क्रिसमस तक कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम दर्शकों को हंसी-मजाक और मनोरंजन से भरपूर नए एपिसोड दिखाएगी. त्योहारों के दौरान शो में खास मेहमानों के साथ मजेदार बातचीत और कॉमेडी का सिलसिला देखने को मिलेगा.
शो की वापसी को लेकर कपिल शर्मा भी काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि हर सीजन के दौरान उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी मस्ती कर ली है, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है. कपिल के मुताबिक, यही सोच उन्हें और उनकी टीम को लगातार आगे बढ़ने और दर्शकों के लिए कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है.
कपिल ने कहा, ''हम आने वाले फेस्टिव सीजन को दर्शकों के साथ मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मैं नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को दुनियाभर में मिले प्यार के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा चाहता हूं. इस बार हम दिवाली हो या क्रिसमस, पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे. बस लिफाफे अर्चना जी से दूर रखिए, बाकी हम हंसी का त्योहार तो लेकर आ ही रहे हैं.''
कपिल का यह मजाक शो की जज अर्चना पूरन सिंह को लेकर था. अर्चना की हंसी और कपिल के साथ उनकी मजेदार बातचीत शो का एक खास हिस्सा रही है. दोनों की नोकझोंक दर्शकों को खूब हंसाती है.
नेटफ्लिक्स की सीरीज हेड तान्या बामी ने भी शो की वापसी को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, ''छह महीने के ब्रेक के बाद शो को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी. इस बार शो की वापसी फेस्टिव सीजन की शुरुआत में हो रही है और इसमें कई दिलचस्प मेहमान नजर आने वाले हैं. नए सीजन की थीम 'हर टाइप का फनी' है. कपिल इस बार भी अपने कॉमेडी अंदाज के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. शो में नए मजेदार पल, अचानक आने वाले सरप्राइज और कई ऐसे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों के लिए हंसी के इस त्योहार को और खास बनाएंगे.''
बुधवार को शो के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सीजन 5 का प्रोमो भी शेयर किया. प्रोमो में फेस्टिव माहौल के बीच कपिल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ नजर आ रहे हैं. कपिल के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी दिखाई दे रहे हैं. सभी कलाकार ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए और प्रोमो में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल देखने को मिला.
मेकर्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, ''ढोल-नगाड़े बजेंगे, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पर 'हंसी का त्योहार' सजने वाला है. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 26 सितंबर से रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.'' नए सीजन में कपिल शर्मा एक बार फिर शो को लीड करते नजर आएंगे, जबकि सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी पुरानी मस्ती के साथ लौट रहे हैं.