The Kashmir Files की हर दिन बढ़ रही कमाई, छठे दिन Box Office Collection ने तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' बॉक्स ऑफिस (The Kashmir Files box office) पर कमाल कर रही है. जहां हर फिल्म हफ्ते भर में पर्दे से उतरने की तैयारी में रहती है वहीं इस फिल्म की स्क्रीन की गिनती और बॉक्स ऑफिस में पैसों की बरसात दोनों जमकर बढ़ती जा रही है. फिल्म ने छठवें दिन भी कमाई के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा पैसे बटोरे हैं.

बीते दिन बुधवार को यानी फिल्म की रिलीज के छठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया है. यह इस फिल्म की अब तक की सिंगल डे में सबसे ज्यादा कमाई है. क्योंकि मंगलवार को फिल्म ने 18 करोड़ रुपये कमाए थे. अब जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है.

#TheKashmirFiles continues to create HAVOC… SMASHES myths and DEMOLISHES #BO records… Day-wise numbers are an EYE-OPENER, a CASE STUDY… Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr, Tue 18 cr, Wed 19.05 cr. Total: ₹ 79.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/f5VpIwmaVH

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 17, 2022