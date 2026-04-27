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काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज डेट आई, इस दिन थिएटर में देगी दस्तक

The India Story Release: श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. सोमवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर जारी किया और इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की. ये फिल्म जुलाई 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:36 PM IST
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काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज डेट आई, इस दिन थिएटर में देगी दस्तक

साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवाल थ्रिलर फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. सोमवार को फिल्म के मेकर्स ने पहला लुक जारी किया और रिलीज डेट की जानकारी दी. काजल ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जहर सिर्फ खेतों में ही नहीं था, बल्कि खामोशी में भी छिपा था. 'द इंडिया स्टोरी' एक धीमा जहर है, जो अब असर दिखा रहा है. यह फिल्म 27 जुलाई को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी."

'द इंडिया स्टोरी' का पहला लुक रिलीज

'द इंडिया स्टोरी' कोई साधारण ड्रामा नहीं है, बल्कि यह देश के कृषि क्षेत्र में हुए गंभीर कीटनाशक घोटालों की सच्ची और कड़वी परतों को उधेड़ती है. यह फिल्म रसायनों के दुरुपयोग के खतरनाक असर को दिखाती है, खासकर कीटनाशकों और खेती से जुड़े मामलों में. 

फिल्म की कहानी बड़े संकट को सामने लाती है, जो लोगों की सेहत और सुरक्षा को प्रभावित करती है. हालांकि, फिल्म सिस्टम की कमियों पर भी फोकस करेगी. इसमें दिखाया जाएगा कि सिस्टम में कहां-कहां कमी है और ऐसे नुकसान को रोकने के लिए सख्त नियमों की कितनी जरूरत है. अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने के साथ, यह फिल्म दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालेगी.

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इस दिन रिलीज होगी फिल्म

चेतन डीके द्वारा निर्देशित फिल्म को सुमित बगड़े, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी ने सह-निर्मित किया है. साथ ही, फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ को एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियो के सागर बी शिंदे ने लिखा और प्रोड्यूस किया है. फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. 

इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे. इसके अलावा, फिल्म में मुरली शर्मा, मनीष वाधवा और तृषा सरदा जैसे उम्दा कलाकार भी नजर आएंगे. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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