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'सतलुज' के बाद अब 'द इंडिया स्टोरी' पर संकट, सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिकी निगाहें

दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद सामाजिक मुद्दों पर बनने वाली फिल्मों के फ्यूचर को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' पर भी संकट नजर आ रहा है. फिल्म रिलीज से पहले CBFC की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:55 PM IST
'सतलुज' के बाद अब 'द इंडिया स्टोरी' पर संकट, सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिकी निगाहें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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