'सतलुज' के बाद अब 'द इंडिया स्टोरी' पर संकट, सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिकी निगाहें

पंजाबी एक्टर -सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को रिलीज के महज तीन दिन बाद ही ओटीटी से हटा दिया गया, जिसके बाद ऑडियंस में काफी गुस्सा देखने को मिला. वहीं अब काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' पर भी चर्चा तेज हो गई. फिल्म अपनी तय रिलीज डेट से पहले अब तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की मंजूरी का इंतजार कर रही है.
काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की ये फिल्म 24 जुलाई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज़ की जाएगी. हालांकि, इसकी रिलीज पूरी तरह सीबीएफसी के सर्टिफिकेट पर निर्भर है. जब तक सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक फिल्म की रिलीज को लेकर टेंशन बनी रहेगी.
'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' किसी पॉलिटिकल या इमेजिनर्री स्टोरी पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सोशल टॉपिक पर बेस्ड है, जो हर आम इंसान से जुड़ा है. फिल्म में खेती में बढ़ते कीटनाशकों के इस्तेमाल और उसके इंसानों की सेहत पर पड़ने वाले असर को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी सवाल उठाती है कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला खाना कितना सुरक्षित है और लगातार इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है. मेकर्स का दावा है कि फिल्म कई सालों की रिसर्च के बाद तैयार की गई है.
फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया. गंभीर और संवेदनशील विषय होने की वजह से लोगों ने इसे लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई है. लेकिन अब तक सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण इसकी रिलीज पर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं फिल्म के रिलीज को लेकर निर्देशक चेतन डीके ने कहा कि ये उन फिल्मों के लिए मुश्किल समय है जो समाज के सामने कड़वे, लेकिन जरूरी सच रखने की कोशिश करती हैं.
निर्देशक ने आगे कहा कि 'सतलुज' का ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटना और अब 'द इंडिया स्टोरी' का सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार करना एक फिल्मकार के तौर पर दुखद है. उन्होंने आगे कहा कि फिल्म का मकसद किसी तरह का विवाद पैदा करना नहीं है, बल्कि लोगों के सामने एक अहम सामाजिक मुद्दा रखना है. निर्देशक के मुताबिक, फिल्म पर कई सालों तक रिसर्च और मेहनत की गई है. उन्हें उम्मीद है कि सीबीएफसी जल्द ही फिल्म को मंजूरी देगा, ताकि दर्शक इसे देख सकें और खुद तय कर सकें कि फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है.
फिल्म को ज़ी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज ने प्रजेंट किया है. इसका निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है. फिल्म के सह-निर्माताओं में स्वाति विनायक सैदाने, अनिता जाधव, विनायक सैदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराते और प्रेम जोशी शामिल हैं.
फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 24 जुलाई 2026 तय है, लेकिन अंतिम फैसला सीबीएफसी के सर्टिफिकेशन पर निर्भर करेगा. ऐसे में अब सभी की निगाहें सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिकी हैं. अगर जल्द मंजूरी मिल जाती है तो दर्शक बड़े पर्दे पर इस सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म को तय समय पर देख सकेंगे.