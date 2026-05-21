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Hindi Newsबॉलीवुडद इंडिया स्टोरी का पोस्टर जारी, जल्द आएगा टीजर, दिखेगी सच्चाई की झलक; पहली बार साथ आएंगे काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े

'द इंडिया स्टोरी' का पोस्टर जारी, जल्द आएगा टीजर, दिखेगी सच्चाई की झलक; पहली बार साथ आएंगे काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े

The India Story: फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का हाल ही में जारी गंभीर पोस्टर दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर यह सोशल-नेशनल ड्रामा जल्द ही अपना टीजर लेकर आने वाली है. सिनेमाघरों में फिल्म 24 जुलाई को दस्तक देगी.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 21, 2026, 02:00 PM IST
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'द इंडिया स्टोरी' का पोस्टर जारी, जल्द आएगा टीजर, दिखेगी सच्चाई की झलक; पहली बार साथ आएंगे काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े

The India Story: गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पोस्टर जारी करने के बाद, फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म का टीजर जल्द ही रिलीज किया जाएगा. काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर यह सोशल-नेशनल ड्रामा अपनी दमदार थीम और प्रभावशाली विजुअल्स के चलते पहले ही चर्चा में आ चुका है. जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज के सहयोग से प्रस्तुत यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म का पोस्टर

फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि कहानी, लेखन और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने संभाली है. 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' रासायनिक दुरुपयोग, खासकर खेती में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक तत्वों और उनके जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को केंद्र में रखती है. हाल ही में जारी पोस्टर इस गंभीर लेकिन बेहद अहम विषय की झलक देता है, जिसे फिल्म उजागर करने की कोशिश करेगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरतलब है कि यह कहानी केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है. फिल्म औद्योगिक लापरवाही के छिपे खतरों और जागरूकता व जवाबदेही की तत्काल ज़रूरत को सामने लाने का प्रयास करती है.

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टीजर देख फैंस होंगे एक्साइटेड

मेकर्स ने संकेत दिए हैं कि आने वाला टीजर दर्शकों को 'द इंडिया स्टोरी' की गंभीर और प्रभावशाली दुनिया की एक गहरी झलक देगा, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ेगी. साथ ही, पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे काजल अग्रवाल और तलपड़े से फिल्म में दमदार और भावनात्मक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

वर्ल्डवाइड होगी रिलीज

फिल्म को सह-निर्माता सुमित बागड़े, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी का समर्थन मिला है. वहीं, सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकड़े, एडिटिंग आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आजमी और साउंड डिजाइन अनमोल भावे का है. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज होगी. यह जी स्टूडियोज की वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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