The Kapil Sharma Show Wrap up Party: कपिल के शो की रैपअप पार्टी में जमकर हुआ हंगामा, BTS वीडियो में दिखा धमाल

The Kapil Sharma Show Wrap up Party: पिछले कई सालों से 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. हालांकि, दर्शकों को हंसाने वाला कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो अब बंद हो रहा है. सोशल मीडिया पर कपिल के शो की रैपअप पार्टी की एक झलक मिली है. हाल ही में अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) ने एक बीटीएस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि, फैंस इस बात से खुश नहीं हैं कि अब वो अपना पसंदीदा कॉमेडी शो नहीं देख पाएंगे. लेकिन शो की रैपअप पार्टी देखकर लग रहा है कि शो बंद होने से टीम को कोई परेशानी नहीं है. वैसे शो बंद तो हो रहा है लेकिन अच्छे नोट पर.

रैपअप पार्टी में हो रही है जमकर मस्ती

बीटिएस वीडियो में कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) की पूरी टीम जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही है. इसके अलावा शो के आखिरी दिन के शेड्यूल में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपनी गायिकी का हुनर दिखाते भी नजर आए. उन्होंने सिंगर मीका सिंह का हिट गाना 'सावन में लग गई आग' गाया. वीडियो में अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh), कीकू शारदा (Kiku Sharda) और कपिल शर्मा के साथ-साथ कपिल की पत्नी गिन्नी भी दिखाई दीं.

फॉरेन टूर के लिए निकलेगी कपिल की टीम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) की टीम कनाडा और यूएस जाने वाली है. इस टूर के दौरान कपिल अपनी टीम के साथ विदेश में लोगों का मनोरंजन करेंगे. बताया जा रहा है कि इस फॉरेन टूर की वजह से ही 'द कपिल शर्मा शो' बंद किया गया है, क्योंकि शो (The Kapil Sharma Show) की पूरी टीम को जून से जुलाई तक बाहर शो करना है. अब कपिल विदेश में जाकर इंडियन स्टाइल में लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं. वहीं, अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) अब जल्द ही एक और कॉमेडी शो 'इंडियाज लाफ्टर चैलेंज' में जज के रूप में नजर आएंगी. उम्मीद करते हैं कि, एक बार फिर लोग कपिल के शो को देख पाएं.

यह भी पढ़ें-

धर्मेंद्र के पोते ने चोरी छिपे कर ली सगाई? जानें कौन है देओल परिवार की होने वाली बहू

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें