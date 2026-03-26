आ रही एक और दिल दहला देने वाली फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर', 'धुरंधर 2' के बाद इसे देखने की मचेगी होड़

Operation Sindoor Film Announced: जहां हर तरफ 'धुरंधर 2' का शोर है तो वहीं बॉलीवुड के एक और धुरंधर डायरेक्टर ने ऐसी फिल्म का ऐलान कर दिया जिसके अपने नाम से ही सभी का ध्यान एक झटके में खींच लिया. इस निर्देशक का नाम विवेक अग्निहोत्री हैं और जिस फिल्म का उन्होंने ऐलान किया है वो सच्ची घटना पर आधारित है और उसका नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' है. इस मूवी के अनाउंसमेंट के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. क्योंकि इससे पहले विवेक 'द कश्मीर फाइल्स' लेकर आए थे जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की सूनामी लेकर आई थी.

आ रही है 'ऑपरेशन सिंदूर'

इस फिल्म का ऐलान विवेक अग्निहोत्री ने टी-सीरीज प्रबंध निदेशक भूषण कुमार के साथ किया. इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने साथ भूषण कुमार की फोटो शेयर की. इसके साथ ही पोस्ट लिखा- 'भूषण कुमार और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हाथ मिलाया है. एक ऐसी कहानी जिसने उप महाद्वीप में सुरक्षा की परिभाषा को ही बदल दिया और पाकिस्तान के धोखे का पर्दाफाश एक बार फिर से कर दिया.'

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इस किताब पर बेस्ड होगी मूवी

विवेक ने आगे लिखा- 'ये मूवी लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस टाइनी ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर बेस्ड है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उसके विस्तृत शोध पर आधारित ये फिल्म होगी. इसमें केवल सच्चाई दिखाई जाएगी वो भी सिनेमा के जादू के साथ.'

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'द कश्मीर फाइल्स' के बाद एक और धांसू मूवी

साल 2022 में विवेक अग्निहोत्री 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज हुई थी. 15 से 25 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर फिल्म का ऐलान करने के साथ ही दर्शक इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. पहलगाम में हुए इस आतंकी बदले का भारत ने जवाबी कार्रवाई में जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' था. इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सीमा में घुसकर 9 आतंकी लॉन्चपैड नष्ट किए गए थे और आतंकियों के नेटवर्स को ध्वस्त किया था.