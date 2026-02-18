रियल के बाद रील में पिटेगा पाकिस्तान, तबाह होते दिखेंगे दुश्मन के एयरबेस, धड़ाधड़ गिरेंगी मिसाइलें, ऑपरेशन सिंदूर पर बनेगी फिल्म

ऑपरेशन सिंदूर पर अब जल्द ही फिल्म भी देखने को मिल सकती है. द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं.
Trending Photos
विवेक अग्निहोत्री को मुख्य रूप से सच्ची घटनाओं, राजनीतिक और सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए जाना जाता है. उन्हीं फिल्में अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहती हैं. लेकिन अब फिल्ममेकर एक अहम मुद्दे पर मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. बता दें कि बीते साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा रहा और भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के दर्जनों आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध में भारत एकतरफा भारी रहा था और पाकिस्तान ये हमला सदियों तक नहीं भूल पाएगा.
अब इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी जल्द ही फिल्म की शक्ल ले सकती है. इसके लिए द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कमर भी कस ली है. डायरेक्टर विवेक ने प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ इसकी प्लानिंग की है. पिंकविला की रिपोर्ट की मानें तो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बना रहे हैं.
रियल के बाद रील में पिटेगा पाकिस्तान
बीते साल 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. भारत ने पाकिस्तान और भारतीय सीमा के करीब बने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था और उन्हें मिसाइलों से तबाह कर दिया था. पूरा पाकिस्तान भारतीय सैनिकों की वीरता से कांप रहा था. हालांकि कुछ समय तक चले इस युद्ध के बाद दोनों देशों ने युद्धविराम पर समझौता किया और बात वहीं रुक गई. ये हमला कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था. पाकिस्तान में मौजूद आतंक के आकाओं ने कश्मीर के पहलगाम में सामान्य टूरिस्ट्स पर गोलियां चलाई थीं और इसमें मासूम लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और इस आतंकी हमले का बदला लिया था.
ऑपरेशन सिंदूर पर बनेगी फिल्म
अब ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है. हालांकि अभी तक फिल्म की कास्टिंग और स्टोरीलाइन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. न ही इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की गई है. अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होती है या फिर इसकी रिलीज अगले साल तय की जाती है. विवेक अग्निहोत्री इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' बना चुके हैं और खूब तारीफें बटोरी थीं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.