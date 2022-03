The kashmir files Box Office: 100 करोड़ क्लब में धांसू एंट्री से बस इतनी दूर, 7 दिन में बना दिया नया इतिहास

नई दिल्ली: इन दिनों पूरे देश में विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) द्वारा निर्देशित और अनुपम खेर (Anupam Kher) स्टारर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का बज बना हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. आज फिल्म ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा करने से पहले ही फिल्म 100 करोड़ रुपये की कमाई के एकदम करीब आ चुकी है. वहीं वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार चुकी है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के एक ट्वीट के अनुसार, 'फिल्म (The Kashmir Files Box Office Collection) ने रिलीज के सातवें दिन 18.05 करोड़ रुपये का कराबोर किया है, जिसके बाद फिल्म की बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई 97.30 करोड़ रुपये हो गई है.' फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार तारीफें की जा रही हैं.

#TheKashmirFiles SHATTERS ALL PREVIOUS RECORDS and ESTABLISHES NEW RECORDS [mid-range films] in Week 1… The journey - from ₹ 3.55 cr [Day 1] to ₹ 97.30 cr [Day 7] - is a NEW BENCHMARK… No mid-range #Hindi film has witnessed a trend like this, EVER... contd... pic.twitter.com/kbtRArplWZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2022