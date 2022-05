The Kashmir Files पर शशि थरूर से क्यों भिड़ गए विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर? ट्विटर पर लगा दी क्लास

The Kashmir Files: कश्मीर घाटी में हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म देश के वामपंथियों और कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आ रही है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस फिल्म के सिंगापुर में बैन होने पर ट्वीट किया तो निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और एक्टर अनुपम खेर ने उनकी क्लास लगा दी.