द केरल स्टोरी 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, CBFC ने करवाए 16 बड़े बदलाव; रेप सीन किए कम और विज़ुअल्स भी हटाए

The Kerala Story 2: ‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये फिल्म सेंसर बोर्ड से भी पास हो चुकी है. हालांकि, सर्टिफिकेट देने से पहले CBFC ने इस फिल्म में 16 बदलाव करवाए हैं.
Trending Photos
The Kerala Story 2: 2023 में विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने देशभर में दर्शकों को झकझोर दिया था. अब उसी कहानी का अगला सीक्वल ‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है. ये अपकमिंग फिल्म अपने चौंकाने वाले और विवादित कंटेंट की वजह से पहले ही काफी चर्चा में है. विवादों में आने के बाद से फिल्म पर राजनीति शुरू हो गई है. वहीं, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है. इसी बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया. साथ ही CBFC ने 16 कट और फिल्म में मॉडिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएफसी ने 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड में 16 कट या बदलाव करने को कहा है. इसमें सबसे पहले, किसिंग सीन को 50% कम कर दिया गया है. यानी लिप-लॉक सीन को 7 सेकंड छोटा कर दिया गया है. रेप सीन के विज़ुअल्स भी 50% कम कर दिए गए, यानी 20 सेकंड कम किए गए हैं.
द केरला स्टोरी 2 में लगे ये 16 कट
इसके अलावा दो सीन, जिसमें से एक में महिला को थप्पड़ मारा जाता है और दूसरा जिसमें एक महिला के सिर पर चोट लगती है, इन्हें भी 2 सेकंड कम कर दिया गया है. साथ ही आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराए जाने के विज़ुअल्स को बदलने के लिए कहा गया है. वहीं, तीन अलग-अलग जगहों पर तीन डायलॉग बदले जाएंगे, जबकि एक शब्द को म्यूट करने के लिए कहा गया.
ये भी पढ़ें: 44 साल का हैंडसम हंक...जिसने अपने करियर में की सिर्फ 5 फिल्में, 3 शादी और 2 तलाक से खूब बटोरी सुर्खियां; 200 करोड़ है नेटवर्थ
मेकर्स को यह डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा गया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. स्टैटिक टेक्स्ट (जो शायद एक डिस्क्लेमर है) का समय 2 मिनट 3 सेकंड बढ़ाने के लिए कहा गया. इसके अलावा मेकर्स को स्क्रिप्ट डायलॉग के हिसाब से स्क्रिप्ट जमा करने और फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना के लिए सही डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा गया है. आखिर में फिल्म में एक छोटे आर्टिस्ट को कास्ट करने के लिए सीबीएफसी को एक सहमति पत्र जमा किया गया है.
27 फरवरी को आएगी फिल्म
फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया लीड रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है. वहीं निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और सह-निर्माता आशिन ए. शाह की टीम ने इसे सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया है. 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.