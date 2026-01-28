Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ का मोशन पोस्टर रिलीज, हर फ्रेम में खौफ की चीख, इस दिन आएगा टीजर

‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ का मोशन पोस्टर रिलीज, हर फ्रेम में खौफ की चीख, इस दिन आएगा टीजर

The Kerala Story 2: हर फ्रेम में डर और सच्चाई समेटे विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. टीजर 30 जनवरी को आएगा. यह फिल्म बिल्कुल सच्ची घटनाओं और साफ सच से प्रेरित है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 28, 2026, 10:13 PM IST
‘द केरल स्टोरी 2’ का मोशन पोस्टर
‘द केरल स्टोरी 2’ का मोशन पोस्टर

The Kerala Story 2: द केरल स्टोरी के जरिए कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई सामने लाने वाले विपुल अमृतलाल शाह अब इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हैं. द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो हर फ्रेम में रोंगटे खड़े कर देने वाला, डरावना और गुस्से से भरा हुआ नजर आता है.

विपुल अमृतलाल शाह की सबसे ज्यादा इंतेजार किया जाने वाली फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर आखिरकार सामने आ गया है. इस बार मेकर्स उन सच्चाइयों को दिखाने का दावा कर रहे हैं, जो धोखे, इंसानियत और नफरत से भी आगे जाती हैं. मोशन पोस्टर में महिलाओं के आंसुओं, डर और गुस्से से भरे चेहरे नजर आते हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि यह सीक्वल द केरल स्टोरी में दिखाए गए स्तर से कहीं ज्यादा हदें पार करने वाला है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन रिलीज होगा टीजर
यह बिना किसी शक अब तक के सबसे डरावने और बेचैन कर देने वाले मोशन पोस्टर्स में से एक है, जो फिल्म में सामने आने वाली खौफनाक सच्चाइयों की झलक देता है. बिना किसी समझौते के, यह मोशन पोस्टर सिनेमा के उस मकसद को साफ तौर पर पेश करता है, जिसमें दर्शकों के सामने कड़वी हकीकत को बेधड़क रखा जाता है. साथ ही इसमें टीजर की रिलीज डेट भी सामने आई है, जो 30 जनवरी को रिलीज होने वाला है.

ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक
द केरल स्टोरी देश की उन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही, जिसने लव जिहाद और कन्वर्ज़न जैसे मुद्दों पर बेबाक कहानी दिखाकर पूरे देश को झकझोर दिया था. यह फिल्म एक तरह से ‘ब्लैक स्वान इवेंट’ बन गई और बाद में इसे दो कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया.

द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड को सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता कमाख्य नारायण सिंह ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले अमरनाथ झा और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखा है. फिल्म को आशिन ए. शाह ने को-प्रोड्यूस किया है. म्यूज़िक मनन शाह ने दिया है और गानों के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज़ डेट 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

The Kerala Story 2

