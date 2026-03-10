मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है...' आखिर ऐसा क्या होगा अदा शर्मा के साथ? Video में किया ऐसा खुलासा, शॉक्ड हो जाएंगे आप

Adah Sharma ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पास बीते एक महीने से काम नहीं है. इसकी वजह भी एक्ट्रेस ने बताई.
Trending Photos
Adah Sharma No Work: 'द केरला स्टोरी' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस अदा शर्मा ने खुलासा किया है कि उनके पास बीते एक महीने से काम नहीं है. एक्ट्रेस ने ये खुलासा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर किया. जिसमें वो कह रही हैं कि प्रोड्यूसर के बार-बार डेट चेंज करने की वजह से अब उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है. एक्ट्रेस का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और बॉलीवुड की पोल पट्टी भी खोल रहा है.
अदा शर्मा से छिना काम
वीडियो में अदा शर्मा बता रही हैं कि प्रोड्यूसर के बार-बार डेट बदलने की वजह से ऐसा हुआ. अदा ने कहा कि आखिर में ऐसा हुआ कि पहले प्रोड्यूसर की वजह से बाकी दोनों प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर को डेट बदलनी पड़ी. यहां तक कि पहले वाली मूवी के प्रोड्यूसर से उनके मैनेजर की काफी कहा सुनी भी हुई.
बताई आपबीती
अदा वीडियो में कह रही हैं कि 'प्रोड्यूसर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो मुझे ये डेट चाहिए. मेरे मैनेजर ने उनसे पूछा कि आप श्योर हैं? तब उन्होंन कहा कि हां. जब बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर को पता चला तो उन्होंने बात को समझते हुए मेरी डेट को बदल दिया. ये शो करता है कि इंडस्ट्री में हर कोई बुरा नहीं होता. जैसे तैसे पहले प्रोड्यूसर की डेट सेट हुए तो उसने आखिरी मौके पर बैक आउट कर दिया. उन्होंने कहा कि मुझे अब वो डेट्स नहीं चाहिए.'
'मर्दानी' के बाद एक और दबंग पुलिस महिला की धांसू कहानी'द नर्मदा स्टोरी', वायरल हुआ पोस्टर
मेरी लाइफ बर्बाद हो गई
एक्ट्रेस ने कहा कि 'नतीजा ये हुआ कि आखिरकार मेरे पास बीते एक महीने से काम नहीं है. अपने फ्रस्टेशन को बताते हुए अदा ने कहा- 'मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है. अब मैं एक महीने से बेकार बैठा हूं. इमोशनली, मानसिक,आर्थिक और प्रोफेशनल तौर पर नुकसान हुआ है.' आपको बता दें, अदा शर्मा आखिरी बार स्क्रीन पर 'तुमको मेरी कसम' फिल्म में नजर आई थीं. ये फिल्म 25 मार्च, 2025 को रिलीज हुई थी. इससे पहले 'रीता सान्याल' सीरीज में दिखी थीं जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर आई थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.