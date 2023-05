The Kerala Story Advance Booking: बॉलीवुड में ऐसी कई सारी फिल्में बनती हैं जो रिलीज से पहले प्रमोशन से ज्यादा विवादों के चक्कर में सुर्खियों में रहती हैं. कभी ये विवाद नेगेटिव पब्लिसिटी के रूप में काम करते हैं तो कभी इन्हीं की वजह से फिल्म की ऑडिएंस बड़ी हो जाती है और ऑडिएंस के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ जाता है- इसका उदाहरण 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) और 'पठान' (Pathaan) जैसी फिल्में हैं. आजकल जो एक फिल्म विवादों के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है, वो 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) है और ये फिल्म आज, 5 मई 2023 को रिलीज हो रही है. इस फिल्म की अड्वान्स बुकिंग के आधार पर इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रिडिक्शन कैसा है, आइये जानते हैं...

'द केरला स्टोरी' की अड्वान्स बुकिंग रिपोर्ट सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) द्वारा डायरेक्ट की गई 'द केरला स्टोरी' को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और इसमें अदाह शर्मा (Adah Sharma), योगिता बिहानी (Yogita Bihani), सोनिया बलानी (Sonia Balani) और सिद्धि इदनानी (Siddhi Idnani) अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से 'द केरला स्टोरी' ने पीवीआर (PVR), आइनॉक्स (Inox) और सिनेपोलिस (Cinepolis)- तीन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में कुल मिलकर लगभग 32 हजार टिकट्स बेच लिए हैं. 'द केरला स्टोरी' जैसी छोटी फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है. पहले दिन पर ऐसा हो सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के हिसाब से, 5 मई, 2023 की सुबह 4 बजे तक, 'द केरला स्टोरी' ने कुल मिलाकर पहले दिन के लिए 60 हजार टिकट बेच लिए थे जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये होगी. इस ट्रेंड के हिसाब से, पहले दिन की कमाई छह से सात करोड़ रुपये हो सकती है. बता दें कि ये एक बहुत अच्छा नंबर है और इसका पैटर्न 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) से मेल खाता है जिसने पहले दिन में 3.5 करोड़ रुपये की कमाई के बाद वर्ल्डवाइड 340 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. क्या है 'द केरला स्टोरी'? आइए जानते हैं कि आखिर 'द केरला स्टोरी' किसपर आधारित है, फिल्म किस बारे में है. ये फिल्म उन रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनके हिसाब से केरल में लगभग 32 हजार महिलाओं को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था और कई को ISIS के अन्तर्गरत आने वाले सीरिया भी ले गए थे. फिल्म के मेकर्स कह रहे हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसी के चलते से कई विवादों से घिरी हुई है