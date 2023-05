The Kerala Story BO Day 12: साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनीं 'द केरला स्टोरी', 12वें दिन के कलेक्शन ने चौंकाया; तोड़े कई रिकॉर्ड

इतना किया 12वें दिन कलेक्शन



'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) फिल्म ने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.80 करोड़ का कलेक्शन किया. यानी कि इस फिल्म का अब तक का कलेक्शन 156.84 करोड़ रुपये हो चुका है. इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

TOP 5

1. #Pathaan

2. #TheKeralaStory

3. #TuJhoothiMainMakkaar

4. #KisiKaBhaiKisiKiJaan

5. #Bholaa

NOTE: Data as on 17 May 2023. #India biz. #Hindi films. 2023 releases. Nett BOC. pic.twitter.com/1YLBeiFiOS

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 17, 2023