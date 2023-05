The Kerala Story BO Collection Day 3: तीन दिनों में 'द केरला स्टोरी' का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, जानें अब तक का कलेक्शन

इतना हुआ अभी तक कलेक्शन



इस फिल्म के तीन दिन के कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस आ रहे हैं. आंकड़ों की बात करें तो 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) ने पहले दिन 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया, शनिवार को 11.22 करोड़ का और तीसरे दिन यानी रविवार को 16 करोड़ का कलेक्शन किया. यानी कि तीन दिनों में कुल कलेक्शन 35.25 करोड़ किया.

#TheKeralaStory is UNSTOPPABLE and UNSHAKABLE... PHENOMENAL biz on Day 2 and 3 makes it a SMASH-HIT… Withstands two mighty opponents: #Hollywood film #GotGVol3 and #IPL2023… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16 cr. Total: ₹ 35.25 cr. #India biz. #Boxoffice

Growth / Decline…

… pic.twitter.com/kAL2jLbCQr

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 8, 2023