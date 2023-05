The Kerala Story के लिए Adah Sharma को मिले सबसे ज्यादा पैसे! जानें फिल्म के सभी एक्टर्स की फीस

The Kerala Story Box Office Collection: अब तक इस साल में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो चुकी हैं लेकिन सभी बॉक्स ऑफिस पर सपरहिट साबित नहीं हुई हैं. इन तमाम फिल्मों में हिट मूवीज की बात करें तो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'पठान' (Pathaan) और रणबीर कपूर की (Ranbir Kapoor) 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhoothi Main Makkaar) जैसी फिल्में शामिल हैं. इस लिस्ट में एक नई एंट्री हुई है और वो है अदा शर्मा (Adah Sharma) की कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) है जिसे तमाम विवादों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. 'द केरला स्टोरी' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है, इसका बजट (The Kerala Story Budget) कितना है और इसकी कास्ट को कितनी फीस (The Kerala Story Cast Fees) मिली है, आइए इस सबके बारे में डिटेल में जानते हैं...

The Kerala Story के लिए Adah Sharma को मिले सबसे ज्यादा पैसे! सबसे पहले बात करते हैं कि 'द केरला स्टोरी' की कास्ट को कितनी फीस मिली है. क्या आप जानते हैं कि फिल्म में मेन लीड का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस 'अदा शर्मा' (Adah Sharma) को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं! मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अदा ने इस फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये लिए हैं और फिल्म की बाकी तीनों एक्ट्रेसेज, योगिता बिहानी (Yogita Bihani), सिद्धि इडनानी (Siddhi Idnani) और सोनिया बलानी (Sonia Balani) को 30-30 लाख रुपये दिए गए हैं. एक्टर विजय कृष्णा (Vijay Krishna) और प्रणय पचौरी (Pranay Pachauri) ने 20-20 लाख रुपये लिए हैं. 'द केरला स्टोरी' फिल्म का बजट कितना है? फीस के बारे में तो बात हो गई, अब जानते हैं कि 'द केरला स्टोरी' का बजट कितना है, यह फिल्म कितने रुपये में तैयार की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 'द केरला स्टोरी' 40 करोड़ रुपयों में बनी है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी डालें नजर 5 मई, 2023 को रिलीज हुई 'द केरला स्टोरी' रिलीज के 15 दिन बाद भी बड़े पर्दे पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. 10 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये फिल्म तेजी से 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है. रिलीज के पंद्रहवें दिन पर फिल्म ने 6.40 करोड़ रुपये की कमाई की है जिसके बाद टोटल कलेक्शन 171.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. फिल्म की रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी ये कई विवादों से घिरी हुई है और इसके बावजूद ये अच्छी चल रही है.