The Kerala Story Adah Sharma: 'द केरला स्टोरी' गर्ल अदा शर्मा की खुली किस्मत, अब इस फिल्म में मिला दमदार रोल

Adah Sharma in The Game of Girgit: 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) फिल्म में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत चुकी अदा शर्मा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में अदा शर्मा (Adah Sharma) ने ना केवल बेहतरीन एक्टिंग की बल्कि फिल्म की ऐसी कहानी है कि इस फिल्म के एक-एक सीन ने लोगों की आत्मा को हिलाकर रख दिया है. वहीं अब इस फिल्म के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अदा शर्मा के हाथ नया प्रोजेक्ट लग गया है. खबरों की मानें तो एक्ट्रेस की 'द गेम ऑफ गिरगिट' में एंट्री हो गई है.