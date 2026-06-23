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'क्लासरूम सपनों को पालने-पोसने की जगह होनी चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंज़िल...' , लखनऊ अग्निकांड ने सोनू सूद को बुरी तरह झकझोरा

Sonu Sood On Lucknow Fire Tragedy: बॉलीवुड एक्टर और सोशल वर्कर सोनू सूद ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग में लगी आग में कम से कम 15 लोगों की मौत पर दुख जताया है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है।.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 23, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:09 PM IST
'क्लासरूम सपनों को पालने-पोसने की जगह होनी चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंज़िल...' , लखनऊ अग्निकांड ने सोनू सूद को बुरी तरह झकझोरा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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