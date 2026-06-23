सोनू सूद ने लिखा, 'क्लासरूम सपनों को पालने-पोसने की जगह होनी चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंजिल. लखनऊ अग्निकांड से दिल टूट गया है. कितनी ही बच्चों की जिंदगियां, कितने ही सपने. भविष्य के अधिकारी, कलाकार, नेता और बदलाव लाने वाले लोग, जिनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया.' उन्होंने आगे कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. एक्टर ने पीड़ित परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है. साथ ही, उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी केवल शोक जताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना भी जरूरी है.