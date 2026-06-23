लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस हादसे में कई बच्चों की जिंदगी चली गई. वहीं इस खबर ने बॉलीवुड एक्टर और सोशल वर्कर के रूप में काम करने वाले सोनू सूद काफी दुख पहुंचाया है. इस घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि क्लासरूम बच्चों के सपनों को संवारने और उनके भविष्य को दिशा देने की जगह होनी चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंजिल. सोनू सूद का ये इमोशनल मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सोनू सूद ने लिखा, 'क्लासरूम सपनों को पालने-पोसने की जगह होनी चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंजिल. लखनऊ अग्निकांड से दिल टूट गया है. कितनी ही बच्चों की जिंदगियां, कितने ही सपने. भविष्य के अधिकारी, कलाकार, नेता और बदलाव लाने वाले लोग, जिनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया.' उन्होंने आगे कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. एक्टर ने पीड़ित परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है. साथ ही, उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी केवल शोक जताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना भी जरूरी है.
सोनू सूद ने अपने इस मैसेज में आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों की जरूरतों पर जोर दिया है. उन्होंने लिखा, 'इन बच्चों के लिए केवल आंसू बहाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये तय करना भी जरूरी है कि कोचिंग इंस्टिट्यूट और पब्लिक एरिया में बनाई गई बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी के सख्ती से नियमों का पालन किया गया है या नहीं. एक्टर ने कहा कि बच्चों और युवाओं के सपनों की रक्षा के लिए सुरक्षित बिल्डिंग और आपदा से लड़ने के लिए जरूरी तैयारी की जानी चाहिए. उनके इस बयान को कई लोगों ने कोचिंग इंस्टिट्यूट में सिक्योरिटी के लिए जरूरी मैसेज बताया है.
इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. मंगलवार को ANI से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है. पाठक ने साफ किया कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर आगे और कठोर कदम उठाए जाएंगे तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार का कहना है कि हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है और जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.
इस बीच लखनऊ पुलिस ने अलीगंज थाना क्षेत्र में बनी उस इमारत को सील कर दिया है जहां आग लगी थी. आम लोगों के एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है ताकि फोरेंसिक स्पेशलिस्ट और फायर बिग्रेड की टीमें घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटा सकें. जांच को ध्यान में रखते हुए इमारत के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.