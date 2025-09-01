थ्रिलर, सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा…! The Mandalorian समेत ये 5 वेब सीरीज जिओ हॉट स्टार पर मचा रही हैं धमाल
थ्रिलर, सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा…! The Mandalorian समेत ये 5 वेब सीरीज जिओ हॉट स्टार पर मचा रही हैं धमाल

OTT: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों कई वेब सीरीज धूम मचा रही हैं. इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसी वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको थ्रिलर और एक्शन के साथ-साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:52 AM IST
थ्रिलर, सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा…! The Mandalorian समेत ये 5 वेब सीरीज जिओ हॉट स्टार पर मचा रही हैं धमाल

Thriller Web Series: इन दिनों ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. वहीं तरह-तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हर फिल्म के बारे में फैंस को जानकारी नहीं होती है. इसलिए आज हम आपको जिओ हॉट स्टार पर अवेलेबल उन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिसमें आपको थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम और रोमांस देखने को मिलेगा.

Special Oops 
डायरेक्टर नीरज पांडे की सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स’ जिओ हॉट स्टार पर खूब धमाल मचा रही है. इस सीरीज में एक्टर के के मेनन की दमदार परफॉर्मेंस को फैंस ने खूब पसंद किया है, इसमें आपको जबरदस्त थ्रिलर के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: ‘उस्ताद भगत सिंह’ की टीम ने इस खास अंदाज में पावर स्टार को दिया सरप्राइज, विंटेज लुक के साथ इस दिन सेलिब्रेट करेंगे बर्थ डे!

The Day of Jackal 
क्राइम और थ्रिलर से भरपूर सीरीज ‘द डे ऑफ जैकल’ साल 2024 में रिलीज हुई थी. मगर अब तक ये सीरीज हॉट स्टार पर छाई हुई है. 

Games of Thrones
हॉलीवुड सीरीज ‘गेम्स ऑफ थ्रोन’  कई सालों से फैंस के दिल पर राज कर रही है. वहीं ये सीरीज फिर से जिओ हॉट पर ट्रेंड कर कर रही है, ये एक फेंटेसी सीरीज है जिसमें आपको थ्रिलर और सस्पेंस दोनों मिलेगा.

 

The legend of Hanuman 
आईएमडीबी रेटिंग 9.1 के साथ ‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ फैंस को खूब एंटरटेन कर रही है. इस सीरीज में एविल रावण के बारे में दिखाया गया है. 

The Mandalorian 
एक्शन वेब सीरीज ‘द मंडलोरियन’ साल 2019 में रिलीज हुई थी जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं. इस सीरीज में आपको हॉलीवुड स्टार पेड्रो पास्कल मैन लीड में दिखाई देंगे.

 

 

;