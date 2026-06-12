मूवी रिव्यू: ‘द नर्मदा स्टोरी’
कलाकार: रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, अश्विनी कालसेकर, सिमाला प्रसाद, अंजलि पाटिल, जरीना वहाब, इश्तियाक खान, आलोक चटर्जी, सदानंद पाटिल, शरद सिंह, हसन पीरजादा
निर्देशक: जैगम इमाम
अवधि: 2 घंटे 01 मिनट
रेटिंग: 3
इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है किसी एक नहीं, बल्कि कई रियल इवेंट्स से प्रेरित फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’. लगातार दो घंटे तक सीट पर चिपका कर रखने वाली यह फिल्म क्यों खास होने वाली है, आइए जानते हैं.
इसकी कहानी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से शुरू होती है, जहां गुमशुदा लड़कियों की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम भदौरिया एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं. उनके मोबाइल पर लास्ट कॉल स्थानीय पावर हाउस से आया था. इस घटना के बाद पुलिस विभाग और बिजली कर्मचारियों के बीच भयानक टेंशन हो जाती है.
पुलिस डिपार्टमेंट शहर में नई सब-इंस्पेक्टर नर्मदा रैकवार (सिमाला प्रसाद) की नियुक्ति करता है, जिसके कंधों पर इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है. नर्मदा अपने बीमार पिता नंदकिशोर रैकवार (रघुबीर यादव) की वजह से टेंशन में है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह पुलिस विभाग में जाए. नंदकिशोर पुलिस विभाग से नाराज हैं, क्योंकि वर्षों पहले पुलिस प्रोटेक्शन न मिलने की वजह से उनकी नर्मदा संरक्षण के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी सुधा (जरीना वहाब) को जिंदा जला दिया गया था. नंदकिशोर की देखभाल की जिम्मेदारी घरेलू कामकाज करने वाली एक आदिवासी महिला अग्नि धुर्वे (अश्विनी कालसेकर) को दी जाती है, जो अपनी बेटी के साथ अकेली जिंदगी काट रही है.
नर्मदा रैकवार की अपने हेड कांस्टेबल राम रतन शुक्ला (मुकेश तिवारी) से जनता के साथ पुलिस के व्यवहार और संवाद के तरीकों को लेकर लगातार बहस होती रहती है. दूसरी ओर, पुलिस टीम की सदस्य गुलाब सिंह (अंजलि पाटिल) घरेलू हिंसा से जूझ रही है. इंस्पेक्टर भदौरिया के गुमशुदगी मामले की जांच करते हुए नर्मदा पावर हाउस पहुंचती है, जहां कहानी कई नए मोड़ लेती है.
जांच के दौरान उसका सामना किन्नर समाज की मुखिया गुरु मां (सदानंद पाटिल) से होता है. वहीं किन्नर निशा (इश्तियाक खान) लापता है और उसकी गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं. नर्मदा को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है. उसे न सिर्फ अपहरण और गुमशुदगी की घटनाओं के पीछे छिपे सच को उजागर करना है, बल्कि अपने पिता के विचारों और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन भी बनाना है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से जुड़े आधा दर्जन कलाकार दिखाई देते हैं, जो अपने-अपने किरदारों में गहराई लेकर आते हैं.
रघुबीर यादव ने अपने सिद्धांतों और अतीत के दर्द से जूझते एक पिता की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है. उनकी उपस्थिति हर सीन में भावनात्मक वजन पैदा करती है. रियल लाइफ आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद ने नर्मदा रैकवार के किरदार में बेहतरीन काम किया है. मुकेश तिवारी और अंजलि पाटिल अपने किरदारों में पूरी तरह रचे-बसे नजर आते हैं. इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज इश्तियाक खान हैं. किन्नर निशा के रूप में उनका अभिनय चौंकाता है और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है.
निर्देशक इमाम इस मूवी के वास्तविक नायक साबित होते हैं. सामाजिक मुद्दों पर आधारित सिनेमा बनाने के लिए पहचाने जाने वाले जैगम इस बार क्राइम-थ्रिलर के माध्यम से एक जटिल और संवेदनशील विषय को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है.