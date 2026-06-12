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The Narmada Story Review: एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म, जो आखिर तक आपको बांधे रखेगी

The Narmada Story Review: कई सारे रियल इन्सिडेंट्स से इंस्पायर्ड फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’ रिलीज हो गई है. इस फिल्म में कहानी को कुछ ऐसा रंग-रूप दिया गया है कि वह आपको आखिर तक बांधे रखेगी. अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:16 PM IST
The Narmada Story Review: एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म, जो आखिर तक आपको बांधे रखेगी

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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