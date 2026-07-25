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'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म

The Odyssey and Dhamaal 4 Box Office : थलापति विजय की 'जना नायकन'के रिलीज होते ही थिएटर में एक नई हलचल मच गई. इसी के साथ पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:10 AM IST
'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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