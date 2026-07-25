'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म

सिनेमाघरों में इन दिनों कई बड़ी फिल्में ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं. 23 जुलाई को थलापित विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसकी रिलीज का असर पहले से चल रही फिल्मों पर कुछ खास देखने को नहीं मिला है. हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि फ्राइडे को दोनों फिल्मों की कमाई में हल्का उछाल देखने को मिला, जिससे ये साफ हो गया है कि ऑडियंस का इन फिल्मों के लिए क्रेज अभी भी बरकरार है.
हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के आठवें दिन भी अच्छी कमाई करती नजर हुई नजर आ रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने फ्राइडे को करीब 6.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके साथ ही इंडिया में फिल्म का कुल कलेक्शन 97.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
'द ओडिसी' को लेकर रिलीज से पहले ही इंडिया में काफी क्रेज देखने को मिला था, जो फिल्म रिलीज के बाद भी बरकरार है. वहीं अब ये फिल्म 100 करोड़ क्लब से बस कुछ कदम ही दूर है. शुरुआत में इसे जबरदस्त ओपनिंग मिली थी और पहले वीकेंड में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि, वीकडेज में कमाई में गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म लगातार कमाई कर रही है.
-पहले दिन 17.40 करोड़ रुपये
-दूसरे दिन 22 करोड़ रुपये
-तीसरे दिन यानी रविवार को 21.90 करोड़ रुपये
-चौथे दिन फिल्म ने 8.35 करोड़ रुपये कमाए
-पांचवें दिन 8.35 करोड़ रुपये
-छठे दिन कमाई 6.50 करोड़ रुपये रही
-सातवें दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया
-आठवें दिन 6.85 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि ऑडियंस की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है. वहीं अगर यही रफ्तार जारी रही तो वीकेंड में फिल्म आसानी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है.
मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' भी रिलीज के 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है. तीसरे शुक्रवार को फिल्म ने शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का होम कलेक्शन 139.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचना इस बात का साइन है कि फैमिली ऑडियंस अब भी इसे पसंद कर रही है.
'धमाल 4' ने पहले हफ्ते में ही 96 करोड़ रुपये का दमदार कारोबार किया था, जिससे फिल्म ने मजबूत शुरुआत हासिल की. दूसरे हफ्ते में भले ही कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 40.65 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़ लिए. अब तीसरे फ्राइडे की 2.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म धीरे-धीरे 150 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है.
'धमाल 4' का बजट करीब 150 से 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 139.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और अब ये अपने बजट की रिकवरी के और करीब पहुंच रही है. वहीं, 'द ओडिसी' भी 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की दहलीज पर खड़ी है. दोनों फिल्मों का लगातार अच्छा
अपकमिंग सैटरडे और संडे को दोनों फिल्मों की कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है. एक तरफ 'द ओडिसी' 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर 'धमाल 4' 150 करोड़ रुपये के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रही है. अब सभी की नजरें वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर टिकी हैं, जहां ये साफ होगा कि नई रिलीज 'जना नायकन' के बीच कौन सी फिल्म ऑडियंस की पहली पसंद बनेंगी.