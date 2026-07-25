'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म

सिनेमाघरों में इन दिनों कई बड़ी फिल्में ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं. 23 जुलाई को थलापित विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसकी रिलीज का असर पहले से चल रही फिल्मों पर कुछ खास देखने को नहीं मिला है. हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि फ्राइडे को दोनों फिल्मों की कमाई में हल्का उछाल देखने को मिला, जिससे ये साफ हो गया है कि ऑडियंस का इन फिल्मों के लिए क्रेज अभी भी बरकरार है.