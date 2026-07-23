The Odyssey Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है The Odyssey का जादू, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म जमकर छाप रही है नोट

The Odyssey Box Office Collection: क्रिस्टोफर नोलन उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी फिल्म आते ही थिएटर में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म से लोगों को ज्यादा उम्मीदें है. दो ओडिसी से फिल्म मेकर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी फिल्मों देखने के लिए थिएटर में लोग क्यों आते हैं.
द ओडिसी की वीकेंड पर ब्लॉबस्टर ओपनिंग हुई थी. वहीं फिल्म रिलीज के बाद लगातार अच्छी खासी कमाई कर रही है. लोगों के पॉजिटिव वर्ड फिल्म के बिजनेस को बढ़ा रही है. फिल्म में कई बड़े स्टार्स हैं. फिल्म में मैट डेमन ने ओडिसियस का बेहद पॉपुलर किरदार निभाया है. उनके साथ टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, जेंडया और रॉबर्ट पैटिनसन लीड रोल में हैं.
फिल्म ने भारत में पहले दिन 17.40 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 22 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 21.09 का बिजनेस किया था. वहीं अब फिल्म ने छठें दिन भी शानदार कमाई की है. सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार द ओडिसी ने छठे दिन 5.43 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने अब तक 83.08 करोड़ का बिजनेस किया है. भारत में फिल्म IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट पर काफी पसंद किया जा रहा है.
रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का इंग्लिश वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है. कुल कलेक्शन में इसका बड़ा हिस्सा है. इसके अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु डब में भी फिल्म अच्छी खासी कमाई हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म जल्द ही भारत में 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी.
क्रिस्टोफर नोलन दा ओडिसी फिल्म का डायरेक्शन और फिल्म की कहानी खुद ही लिखी है. इससे पहले नोलन इनसेप्शन, इंटरस्टेलर, ऑपेनहाइमर, द डार्क नाइट सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं. इस फिल्म में एक साथ कई बड़े स्टार्स हैं जिस वजह से दुनियाभर में इस फिल्म को लोग देखना पसंद कर रहे हैं.
फिल्म की कहानी ट्रोजन युद्ध में जीत के बाद इथाका के राजा का अपने देश ओडीसियस और परिवार के पास लौटने पर आधारित है. घर वापस आना उनके लिए आसान नहीं था. इस दौरान रास्ते में पौराणिक शक्तियों, सायरन और साइक्लोप्स जैसी समस्या का सामना करना होता है. उनकी पत्नी पेनेलोप और बटा टेलीमेकस सालों तक राजा के लौटने का इतंजार कर रहे हैं. इस फिल्म में केवल योद्धा की कहानी नहीं बल्कि परिवार के प्यार को भी दिया गया है.