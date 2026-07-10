The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन के करियर की बेस्ट फिल्म, 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज; ₹47000 में बिक रहे टिकट

The Odyssey First Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म है. नोलन की हर फिल्म की तरह इस फिल्म को लेकर भी दुनियाभर के दर्शकों में अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म का दर्शक बेस्ब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रिलीज के पहले दिन के टिकट ब्लैक में करीब 47,500 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं.
बता दें कि भारत में रिलीज से पहले ही फिल्म के फर्स्ट रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और इसे जमकर तारीफें मिल रही हैं. दरअसल, हाल ही में मेकर्स ने फिल्म क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोगों के लिए 'द ओडिसी' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. इसके बाद से फिल्म सबके रिएक्शंस सामने आए हैं. क्रिटिक्स ने 'द ओडिसी' को क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बता रहे हैं. साथ ही फैंस भी 'ओडिसी' देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.
पीटर ब्रेडशॉ नाम के फिल्म क्रिटिक ने The Odyssey के लिए लिखा, 'क्रिस्टोफर नोलन की 'ओडिसी' युद्ध के बाद की निराशा और मासूमियत खोने की एक विशाल कहानी है, जिसे मरने वालों ने देखा है.'
वहीं, मैट डेमन की स्क्रीन पर जबरदस्त मौजूदगी और ओडिसियस की आत्मा की झलक इस बड़े और मुश्किल रोल में जबरदस्त जान डाल देती है. ऐनी हैथवे ने अडिग पेनेलोप के रोल में उतना ही दमदार और इमोशनल परफॉर्मेंस दी है. और टॉम हॉलैंड का टेलीमैकस के रोल में बड़े होने की प्रक्रिया को दिखाना, एक लीडिंग एक्टर के तौर पर उनके करियर में एक रोमांचक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है.'
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के '70mm IMAX' शो के टिकट एक साल पहले ही कुछ ही मिनटों में बिक गए थे. वहीं, जब पिछले महीने बाकी टिकटों की बिक्री शुरू हुई, तो कई टिकट बुकिंग वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें भी आईं.
'एपी' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के कई बड़े IMAX थिएटर्स में हफ्तों तक के शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं. इसके बावजूद ब्लैक मार्केट में फिल्म के टिकट 500 डॉलर (करीब 47,500 रुपये) से ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं.
भारत में, 'द ओडिसी' के आइमैक्स टिकटों की बिक्री रिलीज से एक महीने पहले ही शुरू हो गई थी. फिल्म की रिलीज में एक हफ्ता बाकी है. मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में प्रीमियम टिकट की कीमत 3300 रुपये तक है. ज्यादातर थिएटरों में टिकट बिक चुके हैं.