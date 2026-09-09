'समझो ना' के बाद 'छठी मैया' की बारी, सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' में दिखेगा आस्था का अनोखा रंग; टीजर ने खींचा ध्यान

The One Movie: 'द वन' के मेकर्स ने पहले 'समझो ना' गाने के जरिए प्यार और रोमांस की मासूमियत से दर्शकों को रूबरू कराया था. फिल्म के रोमांटिक रंग की झलक दिखाने के बाद अब मेकर्स ने इसकी आध्यात्मिक दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है. फिल्म के दूसरे गाने 'छठी मैया' का एक दमदार टीजर जारी किया गया है, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आ रही हैं. इस गाने में वन देवी की शक्ति और छठ पूजा की आस्था का प्रभावशाली मेल देखने को मिलता है.
जंगल के रहस्य और लोककथाओं से भरी इस दुनिया में वन देवी की शक्ति और छठ पूजा की सदियों पुरानी परंपरा को 'छठी मैया' के टीजर में जीवंत किया गया है. गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में गाया और संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं. गाने की कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है.
जहां 'समझो ना' ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना के बीच की खूबसूरत रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया था, वहीं 'छठी मैया' फिल्म के आध्यात्मिक पहलू को सामने लाता है. इस गाने में छठ पूजा की परंपरा को लोककथा और फैंटेसी की दुनिया से जोड़ा गया है. तमन्ना और श्वेता तिवारी इस गाने का अहम हिस्सा हैं. जी म्यूजिक के लेबल तले आने वाला यह गाना फिल्म में एक गहरा आध्यात्मिक रंग जोड़ता है.
देश के कुछ सबसे अलग और दमदार कहानीकारों के साथ बनी 'द वन' में टीवीएफ (TVF) के अरुणाभ कुमार, निर्देशक दीपक मिश्रा और एकता कपूर साथ आए हैं. भारतीय लोक कथाओं को एक नए सिनेमाई अंदाज में पेश करने वाली यह फिल्म फैंटेसी से रची-बसी है, जिसमें एडवेंचर, मिस्ट्री और ह्यूमर का शानदार मेल देखने को मिलेगा. दर्शकों को पहले ही 'द लीजेंड ऑफ वन' कॉमिक बुक के जरिए इसके लोककथा जगत से परिचित कराया जा चुका है.
बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत 'द वन' को टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया गया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं. अरुणाभ कुमार द्वारा लिखित और दीपक मिश्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मनु आनंद डीओपी और विजुअल डायरेक्टर हैं. फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है.
फिल्म 'द वन' 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म बड़े पर्दे पर फैंटेसी और लोक कथाओं की एक ऐसी भव्य दुनिया पेश करने का वादा करती है, जहां शानदार विजुअल्स, संगीत, रहस्य और रोमांस मिलकर दर्शकों को एक नया अनुभव देंगे.