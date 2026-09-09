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'समझो ना' के बाद 'छठी मैया' की बारी, सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' में दिखेगा आस्था का अनोखा रंग; टीजर ने खींचा ध्यान

The One Movie: एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' के नए गाने 'छठी मैया' का टीजर जारी हो गया है. जानिए गाने से लेकर फिल्म की स्टारकास्ट, कहानी और रिलीज डेट से जुड़ी पूरी जानकारी-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 09, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:30 PM IST
'समझो ना' के बाद 'छठी मैया' की बारी, सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' में दिखेगा आस्था का अनोखा रंग; टीजर ने खींचा ध्यान

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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