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बॉक्स ऑफिस पर आर-पार: नानी की ‘द पैराडाइज’ की आंधी में उड़ी सिद्धार्थ-तमन्ना की ‘द वन’, जानें किसने लूटा बॉक्स ऑफिस

The Paradise Vs The Vvaan Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. साउथ स्टार नानी की एक्शन फिल्म ‘द पैराडाइज’ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘द व्वान’ आमने-सामने हैं. टिकट खिड़की पर दर्शकों का झुकाव साफ तौर पर एक तरफ झुकता दिख रहा है. जानिए किसने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 29, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:13 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर आर-पार: नानी की ‘द पैराडाइज’ की आंधी में उड़ी सिद्धार्थ-तमन्ना की ‘द वन’, जानें किसने लूटा बॉक्स ऑफिस
Image Credit: ‘द पैराडाइज’ और ‘द वन’ में से किसने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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