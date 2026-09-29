बॉक्स ऑफिस पर आर-पार: नानी की ‘द पैराडाइज’ की आंधी में उड़ी सिद्धार्थ-तमन्ना की ‘द वन’, जानें किसने लूटा बॉक्स ऑफिस

सिनेमाघरों में हर शुक्रवार को नई कहानियों का मेला लगता है और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की होड़ शुरू हो जाती है. पिछले शुक्रवार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब पर्दे पर दो फेमस फिल्मों की भिड़ंत हुई. अलग तेवर और अलग मिजाज की इन फिल्मों के बीच टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ मजबूत करने की जंग चल रही है. कोई अपनी दमदार कहानी से ऑडियंस को बांध रहा है, तो कोई शानदार शुरुआत के बाद ऑडियंस को तरस रहा है. सिनेमा प्रेमियों के लिए ये मुकाबला काफी मजेदार बन चुका है.
साउथ के नैचुरल स्टार नानी की पीरियड एक्शन ड्रामा ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को रिलीज हुई. इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है, जो पहले नानी के साथ ‘दसरा’ जैसी हिट बना चुके हैं. फिल्म में नानी ‘जदल’ के रोल में हैं, जबकि उनके साथ कायडू लोहार ‘सुब्बालक्ष्मी’, राघव जुयाल ‘विक्रम मलिक’, मोहन बाबू ‘शिकंजा मलिक’ और सोनाली कुलकर्णी ‘समक्का’ के रोल में नजर आ रही हैं. इनके अलावा सम्पूर्णेश बाबू, ईश्वरी राव और तनिकेला भरणी भी अहम रोल में हैं. फिल्म में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का है.
‘द पैराडाइज’ की कहानी 80 के दशक के सिकंदराबाद के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक शोषित तबका अपने हक और पहचान के लिए लड़ता है. वहीं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ 25 सितंबर को रिलीज हुई. इसे दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें सुनील ग्रोवर, अनुप सोनी, मनीष पॉल और श्वेता तिवारी जैसे नाम शामिल हैं. फिल्म की कहानी एक पढ़े-लिखे शहर के लड़के की है, जो गांव लौटकर पुराने अंधविश्वास को चुनौती देता है और मिस्टीरियस ताकतों के बीच फंस जाता है.
ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने टिकट खिड़की पर शुरुआती दिनों में गदर काट दिया है. फिल्म के बजट का पक्का आंकड़ा साफ नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे 90 से 150 करोड़ के बीच आंका गया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, रिलीज के 5वें दिन तक फिल्म ने देश भर से करीब 97.10 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस कर लिया है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 114.85 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 144.85 करोड़ तक पहुंच गया है. सोमवार यानी 5वें दिन फिल्म ने 5 करोड़ पये का नेट कलेक्शन किया.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘द वन’ के बजट को लेकर भी अलग-अलग बातें हैं और ट्रेड में इसका खर्च करीब 80 से 100 करोड़ के आसपास माना जा रहा है. सैकनिल्क के डेटा के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले सोमवार यानी चौथे दिन 5.25 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया. इसी के साथ चार दिनों में इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 38.85 करोड़ रुपये पर पहुंच पाया है. वहीं, विदेशों से करीब 4 करोड़ जुटाकर इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 50.35 करोड़ रुपये हो पाया है. वीकेंड पर कमाई बढ़ने के बाद सोमवार को इसमें बड़ी गिरावट देखी गई.
दोनों फिल्मों के बिजनेस पर नजर डालें तो शुरुआती रेस में नानी की ‘द पैराडाइज’ सिद्धार्थ की ‘द वन’ से काफी आगे निकल चुकी है. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, जहां ‘द पैराडाइज’ 100 करोड़ के क्लब की दहलीज पर खड़ी है, वहीं ‘द वन’ 40 करोड़ के करीब संघर्ष कर रही है. हालांकि, दोनों फिल्मों के दिनों में 24 घंटे का अंतर है, क्योंकि एक पांचवें दिन के आंकड़े दिखा रही है और दूसरी चौथे दिन के. साथ ही सैकनिल्क के ये आंकड़े अलग-अलग ट्रेड सोर्सेज पर आधारित अनुमान होते हैं, न कि मेकर्स का कोई आखिरी आधिकारिक नंबर.