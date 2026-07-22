Add Zee Business As A Preferred Source
App

एक लीक... और लाखों सपनों पर वार! अब एग्जाम माफिया की पूरी कहानी दिखाएगी ये वेब सीरीज; Zee5 ने जारी किया टीजर

The Scam- Leaked: ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 अपनी नई वेब सीरीज 'द स्कैम-लीक्ड' लेकर आने वाला है. इस सीरीज का ऐलान आज 22 जुलाई को किया गया है. इस सीरीज का जी5 ने एक टीजर वीडियो भी जारी किया है, जिसे देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:30 PM IST
एक लीक... और लाखों सपनों पर वार! अब एग्जाम माफिया की पूरी कहानी दिखाएगी ये वेब सीरीज; Zee5 ने जारी किया टीजर

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईस्टर संडे की वो रात और वार्नर का बड़ा गुनाह, क्या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे?
cricket22 min ago
2
Nepal news25 min ago
3
Rahmat Shah28 min ago
4
Neet Topper29 min ago
5
Delhi37 min ago