एक लीक... और लाखों सपनों पर वार! अब एग्जाम माफिया की पूरी कहानी दिखाएगी ये वेब सीरीज; Zee5 ने जारी किया टीजर

The Scam- Leaked Teaser: देशभर में NEET-UG पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 ने अपनी नई वेब सीरीज का ऐलान किया है. इस वेब सीरीज का नाम 'द स्कैम-लीक्ड' है. जी5 ने आज 22 जुलाई को इसकी पहली झलक भी शेयर की है.
इस सीरीज का टीजर उस वक्त सामने आया है, जब राजधानी दिल्ली में हजारों छात्र 'चलो संसद' मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच इस सीरीज की अनाउंसमेंट हुई है. इस सीरीज का टीजर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.
जी5 ने सीरीज 'द स्कैम-लीक्ड' का करीब 1 मिनट का टीजर जारी किया है, जिसकी शुरुआत किसी थ्रिलर फिल्म की तरह होती है. एक हाई-सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेहद गोपनीय प्रश्नपत्र कड़ी निगरानी में छापे जा रहे हैं. फिर उन पेपरों को 'कॉन्फिडेंशियल' लिखे लिफाफों में सील कर बड़े-बड़े बॉक्स में पैक किया जाता है और एक वैन में लाद दिया जाता है.
वहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब इसी दौरान एक शख्स चुपके से प्रश्नपत्र की कॉपी दूसरे व्यक्ति को थमा देता है. वह फौरन मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच लेता है और ऑनलाइन चैट के जरिए उन्हें लीक कर देता है. बस, यहीं से पूरे देश में हड़कंप मच जाता है. इसके बाद टीजर सीधे न्यूज चैनलों के स्टूडियो में पहुंचता है. हर तरफ 'ब्रेकिंग न्यूज' की पट्टियां दौड़ रही हैं. पेपर लीक, सीबीआई जांच और देशभर में मचा बवाल. माहौल लगातार चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण होता जाता है.
हालांकि, अभी तक शो की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है. यहां तक कि शो की कास्ट और डायरेक्टर को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया गया है. जी5 ने टीजर रिलीज करते हुए फिल्ममेकर समीर एस. रेडिज, आनंद सिंह, प्रगति देशमुख और बलविंदर सिंह जंजुआ को टैग किया है.