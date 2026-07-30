'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारूकी तक, सामने आई 21 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट; कौन बिगाड़ेगा किसका गेम?

The Traitors Season 2 Contestants List: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और होस्ट करण जौहर अपने फेमस रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. इस शो के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब इसका दूसरा सीजन सुर्खियां बटोर रहा है. यह शो दर्शकों के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस शो के सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं.
'द ट्रेटर्स 2' में 21 कंटेस्टेंट्स होंगे और सभी कंटेस्टेंट्स के नामों की कन्फर्म लिस्ट सामने आ चुकी है. इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हो गया है कि शो कब से ऑन-एयर होगा. ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. गुरुवार, 30 जुलाई को प्राइम वीडियो ने मुंबई में एक शानदार इवेंट में 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा किया. आइए सभी कंटेस्टेंट्स के नामों पर नजर डालते हैं-
1. मल्लिका शेरावत
2. रिया चक्रवर्ती
3. मुनव्वर फारूकी
4. अभिषेक मल्हान
5. श्वेता तिवारी
6. दलीप ताहिल
7. क्रिस्टल डिसूजा
8. शालिनी पासी
9. रणवीर बरार
10. आदित्य कुलश्रेष्ठ
11. रिदा थराना
12. शाहनील गिल
13. सौंदस मौफाकिर
14. हरमन सिंघा
15. तान्या पुरी
16. अंश चोपड़ा
17. करण सिंह
18. इक्का
19. पारुल गुलाटी
20. प्रिश
21. साहिल सलाथिया
'द ट्रेटर्स 2' की शूटिंग मार्च और अप्रैल में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 12 बजे इसका नया एपिसोड स्ट्रीम किया जाएगा. वहीं इस बार की कंटेस्टेंट लिस्ट की सबेस खास बात ये है कि इसमें सिर्फ एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे युवा डिटेक्टिव तान्या पुरी और माइंड रीडर करण सिंह मैजिक जैसे चेहरे भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में शे के अंदर का नजारा काफी जबरदस्त रहने वाला है. बीते साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद और निकिता लूथरा ने 70 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती थी.