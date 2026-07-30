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'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारूकी तक, सामने आई 21 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट; कौन बिगाड़ेगा किसका गेम?

The Traitors Season 2 Contestants List: रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' के साथ करण जौहर धमाका करने के लिए तैयार हैं. शो के सभी 21 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है. इसी के साथ यह भी खुलासा हो गया है कि यह कब से शुरू होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:46 PM IST
'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारूकी तक, सामने आई 21 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट; कौन बिगाड़ेगा किसका गेम?
Image Credit: &#039;द ट्रेटर्स 2&#039; कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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