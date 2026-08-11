The Traitors 2: रोने-धोने से लेकर गाली-गलौज तक! रो पड़ीं मल्लिका शेरावत, करण जौहर के शो में सितारों का जीना हुआ मुहाल

The traitors season 2: करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में आ गया है. प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए नए स्नीक पीक ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. शो में महल की अंदरूनी राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि कंटेस्टेंट्स का सब्र का बांध टूट रहा है. मल्लिका शेरावत से लेकर श्वेता तिवारी, क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना जैसी मजबूत हसीनाएं कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. वफादारी पर सवाल उठ रहे हैं और एक-दूसरे को 'गद्दार' साबित करने की होड़ मच गई है.
शो का नया क्लिप आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है. गेम का मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा है कि मल्लिका शेरावत, जो शुरुआत में काफी मजबूत दिख रही थीं, ब्रेकफास्ट टेबल पर रो पड़ीं. उन्होंने इस खेल को भयानक बताते हुए कहा, "यह धोखेबाजी का एक अलग ही लेवल है." वहीं टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाईं. इस पर पारुल गुलाटी ने तंज कसते हुए कुल्लू से कहा, "ये टीवी एक्ट्रेसेस हैं, बिना ग्लिसरीन के भी रो सकती हैं."
दूसरी तरफ 'फुकरा इंसान' यानी अभिषेक मल्हान का गुस्सा सातवें आसमान पर है. गद्दारों को न ढूंढ पाने की बेबसी में उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, "गद्दार को ढूंढ कौन रहा है? किसी को कोई अंदाजा भी है? इन्नोसेंट्स की तो कोई औकात ही नहीं बची है." इस बीच पारुल गुलाटी और अभिषेक मल्हान के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. जब पारुल ने खुद की तुलना राजमा के मसाले से की, तो अभिषेक ने तपाक से कहा, "मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कढ़ी हो या सांभर, ये क्या बकवास है?"
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रिया चक्रवर्ती ने भी कंटेस्टेंट्स को सावधान करते हुए कहा, "अगर भेड़ चाल में खेलोगे, तो बेगुनाह लोग ही बलि चढ़ेंगे." लेकिन मल्लिका शेरावत ने बिना देर किए सीधा निशाना साधा और ऐलान कर दिया, "मुनव्वर ही गद्दार है." वहीं साहिल सलाथिया ने श्वेता तिवारी और रिया चक्रवर्ती पर शक जताया है. 'सर्कल ऑफ शक' में हर किसी पर सवाल उठ रहे हैं और कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है.
आपको बता दें कि इस बार शो में मुनव्वर फारुकी, अभिषेक मल्हान, मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी, पारुल गुलाटी, साहिल सलाथिया, दलजीत ताहिल और करण सिंह मैजिक जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. यह शो 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.