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'द ट्रेटर्स 2' में होगा नया धमाका, करण जौहर ने किया कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा, मल्लिका शेरावत समेत इन स्टार्स की होगी एंट्री

The Traitors Season 2: फेमस डायरेक्टर करण जौहर एक बार फिर अपने सुपरहिट रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' के साथ धमाका करने वाले हैं. इस नए सीजन में 21 जाने-माने सेलिब्रिटीज एक-दूसरे के भरोसे का तगड़ा इम्तिहान लेंगे और जीत के लिए एक से एक चालबाजियां चलेंगे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:47 PM IST
'द ट्रेटर्स 2' में होगा नया धमाका, करण जौहर ने किया कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा, मल्लिका शेरावत समेत इन स्टार्स की होगी एंट्री
Image Credit: द ट्रेटर्स 2 के साथ लौट रहे करण जौहर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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