'द ट्रेटर्स 2' में होगा नया धमाका, करण जौहर ने किया कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा, मल्लिका शेरावत समेत इन स्टार्स की होगी एंट्री

The Traitors Season 2: अगर आपको सस्पेंस, ड्रामा और माइंड गेम्स देखना पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने सबसे चर्चित और धमाकेदार रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है. 13 अगस्त से भरोसे और धोखे का यह सबसे बड़ा खेल एक बार फिर दर्शकों को कुर्सी से बांधने के लिए तैयार है.
धमाकेदार रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन के साथ फेमस डायरेक्टर करण जौहर एक बार फिर होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं. वे इस पूरे खेल को कंट्रोल करेंगे और खिलाड़ियों के दिमाग से खेलेंगे. इस बार शो में अलग-अलग फील्ड से जुड़े 21 मशहूर सेलिब्रिटी नजर आएंगे, जो शो में हिस्सा लेने वाले हैं. ये सभी खिलाड़ी एक बड़ी प्राइज मनी, ट्रॉफी और जीत के लिए आपस में भिड़ेंगे. दर्शकों को हर कदम पर चालबाजियां और धोखा देखने को मिलेगा.
करण ने इंस्टाग्राम पर 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रोमो शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'एक साल बीत गया, पर कुछ धोखे अभी भी उतने ही ताजे हैं. धोखे इतने मशहूर हैं कि उन्हें 'द ट्रेटर्स' के म्यूजियम में रख देना चाहिए.' फिर उन्होंने आशीष विद्यार्थी का मजाक उड़ाया, जिन्हें सीजन 1 में अक्सर सोते हुए देखा गया था. प्रोमो में उर्फी जावेद और अपूर्वा मखीजा की क्लिप भी थीं, जिनमें करण मजाक में कह रहे थे कि 'दोस्ती कुछ समय के लिए थी, लेकिन कलेश परमानेंट था.' प्रोमो में पूरव झा, उर्फी और एलनाज नोरौजी भी दिखे, जिस पर करण ने मजाक में कहा, 'उन सभी को PTSD, यानी पोस्ट ट्रेटर स्ट्रेस डिसऑर्डर है.'
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करण ने फिर बताया कि नए सीजन में 21 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे और कंटेस्टेंट्स की लाइन-अप को 'किलर' बताया. मल्लिका शेरावत को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने कहा, 'मर्डर करना तो इनकी फितरत में है. यहां पर भी यह मर्डर करेंगी या...?' फिर उन्होंने मुनव्वर फारूकी को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें 'रियलिटी शोज का बादशाह' कहा.
करण ने आगे कहा कि कंटेस्टेंट्स न सिर्फ गेम खेलेंगे, बल्कि वे भावनाओं के साथ भी खेलेंगे. 'कुछ लोग दूसरों को खत्म करेंगे, तो कुछ खुद खत्म हो जाएंगे. लेकिन एक बात पक्की है- धोखा. महल नए शिकार का इंतजार कर रहा है. धोखे के एक और बड़े दौर के लिए तैयार हो जाइए.' मेकर्स ने यह भी घोषणा की कि शो का प्रीमियर 13 अगस्त को होगा.