The Traitors 2 Winners: क्रिस्टल डिसूजा-रिदा थराना बनीं 'द ट्रेटर्स 2' की विनर, ट्रॉफी के साथ मिले 66 लाख रुपये

करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर सीजन 2' को के विनर्सका ऐलान हो गया है. गुरुवार को हुए ग्रैंड फिनाले में क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने बाजी मार ली. दोनों ने 'ट्रेटर्स' की टीम से खेलते हुए 'इनसेंट्स' की टीम की शालिनी पासी और साहिल सलाथिया को मात दी. क्रिस्टल और रिदा ने मिलकर शो की ट्रॉफी अपने नाम की और 66 लाख रुपये की प्राइज मनी भी शेयर की. फिनाले में दोनों के बीच जीत को लेकर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला.
ग्रैंड फिनाले के दौरान क्रिस्टल डिसूजा ने खास तौर पर सभी का ध्यान खींचा. एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास रिदा को धोखा देकर अकेले विजेता बनने का मौका था. हालांकि, क्रिस्टल ने ऐसा करने के बजाय रिदा का साथ देना चुना. क्रिस्टल के इस फैसले ने फिनाले को और भी दिलचस्प बना दिया. उन्होंने अपने साथी ट्रेटर को बचाकर साबित किया कि वह आखिरी वक्त तक अपनी दोस्त के साथ खड़ी रहेंगी. आखिरकार क्रिस्टल और रिदा की जोड़ी ने शो का खिताब अपने नाम कर लिया.
मल्लिका शेरावत ग्रैंड फिनाले तक नहीं पहुंच पाईं. फ़ाइनल मिशन से पहले, गद्दारों ने मल्लिका का 'मर्डर' कर दिया, जिससे दिलीप, साहिल, शालिनी, रिदा और क्रिस्टल फ़िनाले में पहुंच गए. मल्लिका के बाहर होने के तुरंत बाद, फ़ाइनलिस्ट्स ने अपना फ़ाइनल मिशन पूरा किया, जिसमें उन्हें ऊंटों पर रखे बैग से सोने की ईंटें ढूँढ़नी थीं. तब तक, प्राइज मनी की कुल रकम ₹48,40,000 थी. इस टास्क में फ़ाइनलिस्ट्स ने और ₹17,60,000 जमा कर लिए, जिससे उनकी फ़ाइनल प्राइज़ मनी ₹66 लाख हो गई.
इस टास्क के ठीक बाद 'सर्कल ऑफ शैक' हुआ, जिसमें साहिल और दिलीप के बीच ज़बरदस्त बहस हो गई. शालिनी ने भी दिलीप की ओर से दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों पर निराशा जताई. बाद में, क्रिस्टल ने सबको मनाकर दिलीप को वोट आउट करवा दिया. हालांकि, फ़िनाले के इतने करीब होने के बावजूद दिलीप गेम में अपनी असली पहचान ज़ाहिर नहीं कर पाए.
जब शो के फ़ाइनल चार कंटेस्टेंट-शालिनी, साहिल, क्रिस्टल और रिदा चुने गए, तो उन्हें एक आखिरी गेम खेलना था. हर किसी के पास एक बॉक्स रखा था और उन्हें 'शक' (Shaq) या 'भरोसा' (Trust) में से किसी एक का पाउच चुनना था. अगर सभी 'भरोसा' चुनते, तो गेम वहीं खत्म हो जाता, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी 'शक' चुनता, तो वे आगे बढ़ते और एक प्लेयर को वोट देकर बाहर कर देते. यह गेम तब तक चलता रहता जब तक कि सिर्फ़ दो प्लेयर न बच जाते. पहले राउंड में सभी ने 'शक' चुना और साहिल सलाथिया को वोट देकर बाहर कर दिया.
वहीं, दूसरे राउंड में क्रिस्टल डिसूज़ा ने बहुत समझदारी से खेला. उन्होंने 'ट्रस्ट' (Trust) चुना और रिदा ने भी वही किया. हालांकि, शालिनी ने एक बार फिर 'शैक' (Shaq) चुना, जिससे वोटिंग का एक और राउंड हुआ. इसमें शालिनी ने रिदा के खिलाफ वोट किया, जबकि क्रिस्टल और रिदा ने शालिनी के खिलाफ वोट किया. इससे वह गेम से बाहर हो गईं. आखिर तक बचे दो 'ट्रेटर्स' (गद्दार) – क्रिस्टल और रिदा को इस सीजन का विनर बनाया गया.