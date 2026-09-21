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The Vvaan Controversy: सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म पर बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप, वोकलिस्ट ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

The Vvaan Controversy: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द वन' विवादों में घिर गई है. वोकलिस्ट सरगम वैष्णव ने फिल्म के मेकर्स पर बिना अनुमति के ट्रेलर में अपना गाना 'ऐगिरि नंदिनी' इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और लीगल एक्शन की चेतावनी दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 21, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:07 AM IST
The Vvaan Controversy: सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म पर बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप, वोकलिस्ट ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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