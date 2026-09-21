The Vvaan Controversy: सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म पर बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप, वोकलिस्ट ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

The Vvaan Controversy: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द व्वान- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' रिलीज से पहले ही एक विवाद में फंस गई है. संगीतकार सरगम वैष्णव ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर में उनकी बिना अनुमति के उनका गाना इस्तेमाल किया गया है. वैष्णव ने मेकर्स से ट्रेलर से गाना हटाने का अनुरोध किया है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
वोकलिस्ट सरगम वैश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और मेकर्स को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वे फिल्म से गाना नहीं हटाते हैं तो उन्हें लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा.
सरगम वैष्णव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करते हुए कहा कि उनके पास साझा करने के लिए एक बुरी खबर है. उन्होंने बताया कि उनका गाना 'ऐगिरि नंदिनी', जिस पर वे पिछले तीन सालों से काम कर रहे थे, उसे बिना उनकी सहमति के ट्रेलर में शामिल कर लिया गया है. यह गाना ट्रेलर में 1.08 सेकंड से 1.30 सेकंड के बीच बजता है. वैष्णव ने वीडियो में ट्रेलर का वह हिस्सा चलाकर सबूत भी दिखाया.
पोस्ट के कैप्शन में वैष्णव ने लिखा, 'द वन से मेरा गाना हटाएं.' उन्होंने साफ किया कि वे इस काम को पहले ही एक प्रमुख म्यूजिक लेबल के साथ साइन कर चुके हैं और इस अनाधिकृत इस्तेमाल से उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा, 'हर कलाकार के काम का सम्मान होना चाहिए और बिना इजाजत किसी के काम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.' उन्होंने संबंधित टीम से संपर्क करने और क्रेडिट या लाइसेंस की जानकारी देने की मांग की.
फिल्म 'द वन' को बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड) द्वारा TVF और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के अलावा श्वेता तिवारी, मनीष पॉल और अनूप सोनी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी अरुणभ कुमार ने लिखी है और इसका निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है. इसके निर्माता शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणभ कुमार और नीरज कोठारी हैं. 'द वन' फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.