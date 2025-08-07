फिल्म इंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, सिर्फ 33 की उम्र में इस हसीना ने दुनिया को कहा अलविदा, ब्रेन कैंसर ने ले ली जान

Kelley Mack Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे बॉलीवुड हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री. हाल ही में अब हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर ने सबका दिल तोड़ दिया. जहां पॉपुलर सीरीज ‘द वॉकिंग डेड’ में नजर आने वाली एक फेमस एक्ट्रेस ने 33 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.
Kelley Mack Passed Away: पॉपुलर सीरीज ‘द वॉकिंग डेड’ में ऐडी का किरदार निभाने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस केली मैक अब हमारे बीच नहीं रहीं. 2 अगस्त को 33 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उन्होंने अपने होमटाउन सिनसिनाटी में आखिरी सांस ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो ग्लियोमा नाम के ब्रेन कैंसर से जूझ रही थीं, जो एक रेयर बीमारी है और सीधे दिमाग पर असर करती है.
केली की बहन कैथरीन ने 5 अगस्त को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हमारी प्यारी केली अब इस दुनिया में नहीं रही. वो एक बहुत ही साइनी और स्ट्रॉन्ग सोल थीं'. उन्होंने बताया कि केली की मां क्रिस्टन और आंटी करेन, दोनों उनके आखिरी वक्त में साथ थीं. कैथरीन ने कहा, 'वो अब तितलियों के रूप में हम सबके पास लौट आई हैं'.
कई हिट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहीं केली मैक
‘द वॉकिंग डेड’ के सीजन 9 में केली ने 5 एपिसोड में काम किया था. हालांकि, सीरीज में उनका किरदार थोड़ा छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा. इस सीरीज से उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने ‘9-1-1’, ‘शिकागो मेड’, और ‘Schooled’ जैसे टीवी शो में भी यादगार रोल निभाए. उन्होंने हैरी शुम जूनियर के साथ एक इंडी फिल्म ‘ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन’ में भी काम किया था.
कौन थीं केली मैक?
केली का जन्म 10 जुलाई, 1992 को सिनसिनाटी में हुआ था. असली नाम केली लिन क्लेबेनो था. उन्होंने बचपन में ही ऐक्टिंग शुरू कर दी थी और कुछ कमर्शियल ऐड्स में भी नजर आईं. बाद में उन्होंने NYU के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से ऐक्टिंग की पढ़ाई की. यहां उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म ‘The Elephant Garden’ के लिए अवॉर्ड भी जीता, जो 2008 में ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी.
केली मैक का शानदार करियर
फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ केली एक फिल्ममेकर भी थीं. उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म ‘Positive’ (2015) को लिखा, डायरेक्ट किया और एडिट भी किया. 2014 में वो ‘The Kingdom’ की सिनेमैटोग्राफर बनीं. 2016 में उन्होंने ‘A Knock at the Door’ नाम की फिल्म प्रोड्यूस की, जिसे Atlanta Horror Film Festival में अवॉर्ड मिला. उनकी आखिरी फिल्म ‘Universal’ हाल ही में चीनी थिएटर, हॉलीवुड में दिखाई गई.
केली मैक का आखिरी पोस्ट
अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में केली ने 'Universal' के बारे में लिखा था कि ये एक कॉमेडी-साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसमें कुछ रिसर्चर रोमांटिक वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन वहां एक अजनबी उनकी मदद मांगता है, जिससे हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज हो जाए. ये फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था.
केली मैक का परिवार
केली अपने माता-पिता क्रिस्टन और लिंडसे क्लेबेनो, भाई पार्कर, बहन कैथरीन और बॉयफ्रेंड लोगन लैनियर के साथ रहती थीं. वो अपने दादा-दादी लोइस और लैरी के भी बहुत करीब थीं. उनके परिवार ने बताया है कि 16 अगस्त को ग्लेनडेल लायसीअम, ओहायो में उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी. उनके फैंस और इंडस्ट्री में उनके जाने से गहरा शोक है.
