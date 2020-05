Akshay Kumar की ऐड शूट पर उठे सवाल! प्रोड्यूसर ने Zee News को बताई पूरी सच्चाई

नई दिल्ली: हाल ही में फिल्म और टीवी की दोबारा शूटिंग को लेकर खबरें आने लगी थी. जिसके बाद FWICE के जनरल सेक्रेट्री अशोक दुबे ने अपना बयान जारी किया. अशोक दुबे ने ZEE NEWS से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि अभी फिल्म और टीवी का शो शुरू नहीं हुआ है. सरकार के साथ अभी भी सेफ्टी नॉर्म्स और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर बातचीत जारी है. आज जो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का शूट मुंबई में हुआ है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक इंटरेस्ट वीडियो शूट था जिसकी परमिशन मुंबई पुलिस द्वारा दी गई थी. उन्होंने आगे कहा कि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक सरकार की तरफ से सारे सुरक्षा नियमों को लेकर हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक शूटिंग शुरू नहीं की जाएगी.

वही फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने जी न्यूज को भेजे गए वीडियो में बताया कि फिल्म और टीवी का का शूट अभी शुरू नहीं हुआ है. अक्षय कुमार का शूट सरकारी पब्लिक इंटरेस्ट शूट था जो कि हुआ है, लेकिन जब भी फिल्म इंडस्ट्री शूट शुरू की जाएगी उसकी मीडिया जानकारी दी जाएगी.

Which is based on drinking water & Sanitation. We are clarifying this because we received lots of calls from the Industry & media for clarifications . A proper police permission has been obtained and submitted at the Federation & the shooting was held with all precautions. pic.twitter.com/Ss2Ca9Yqfi

