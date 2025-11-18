Advertisement
‘मैं ऐसे नहीं बैठ सकती…', शर्म से पानी-पानी हो गई थी हसीना, जब देवानंद की गोद में बैठना पड़ा घंटों, बोलीं- ‘वो बहुत ही…’

 

50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में देवानंद का स्टारडम आसमां छू रहा था और फैन की भीड़ उनके घर के बाहर लगी रहती थी. वहीं देवानंद स्टारर फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसमें बॉलीवुड की इस दीवा ने काम किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के एक सीन के दौरान एक्ट्रेस को काफी लंबे समय तक देवानंद की गोद में बैठना पड़ा था, जो कि उनके लिए काफी अनकर्फटेबल सिचुएशन थी जिसके बारे में उन्होंने बात की है. 

 

Nov 18, 2025
देवानंद ने कई दशकों तक अपनी फिल्मों और बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिल पर राज किया था, वो कभी रोमांटिक हीरो, तो कभी फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट करते हुए नजर आते थे. वहीं देवानंद के साथ उनके जमाने की कई टॉप की एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर रोमांस किया था. वहीं फिल्म ‘जॉनी मेरा नाम’ में एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उनके साथ काम किया था, जिसका सुपरहिट गाना ‘ओ मेरे राजा’ आज भी लोगों के खूब पसंद आता है. लेकिन इस गाने को शूट करते समय हेमा मालिनी को काफी परेशानी हुई थी.

 

हेमा ने बताया पुराना किस्सा
दरअसल हाल ही में हेमा मालिनी एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने देवानंद को याद करते हुए उनके साथ अपनी फिल्म ‘जॉनी मेरा नाम’ के गाने ‘ओ मेरे राजा’ का एक मजाकिया किस्सा शेयर किया. ड्रीम गर्ल ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान बिजली गुल हो गई थी, जिससे वो हवा में फंस गई थीं और उस समय वो देवानंद की गोद में बैठी थीं. 

रोमांटिक गाने के दौरान हुई समस्या
उन्होंने बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान देवानंद को एक रस्सी की मदद से नीचे लटकना था. ‘लेकिन कोरियोग्राफर ने रोमांटिक सीन को अलग तरह से पेश करने के लिए मुझे देव साहब की गोद में लटकना पड़ा.’ हेमा मालिनी ने कहा, ‘ये बहुत ही अनकंफर्टेबल था. यह मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक था, असल जिंदगी में भी मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी. और फिल्मों में भी, मुझे खुद को अनकंफर्टेबल दिखाना था. लेकिन ये सीन हमारी प्लानिंग से ज्यादा टाइम के लिए खिंच गया और हमारी ट्राली रुक गई.’ 

 

'बहुत ही अनकंफर्टेबल था'
देवानंद के साथ हेमा मालिनी जमीन के ऊपर लटकी हुई थीं, जहां हिलने-डुलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी और उन्हें देवानंद की गोद में ही बैठे रहना पड़ा. हेमा मालिनी उस पल को याद कर के कहती हैं, ‘मैंने देव साहब से कहा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती! मैं अपना पूरा वजन उनकी गोद में नहीं डालना चाहती थी. ये बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला था.’

